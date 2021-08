Boală grea pentru o actriţă din Familia Bundy. „Am fost diagnosticată cu MS.”

Christina Applegate are 45 de ani şi a aflat că suferă de această boală în urmă cu doar câteva luni. Ulterior, ea şi-a anunţat fanii printr-o postare emoţionantă.

„Salut, prieteni! Acum câteva luni am fost diagnosticată cu scleroză multiplă (MS). A fost o călătorie ciudată, dar am avut sprijinul câtorva oameni care ştiu că au aceeaşi afecţiune. A fost un drum greu.

Dar, aşa cum toţi ştim, drumul merge mai departe. Cu excepţia cazului în care vreun tâmpit îl blochează”, a transmis actriţa americană pe o reţea de socializare.

Christina Applegate, o actriţă talentată

Actriţa n-a avut o evoluţie apreciată doar în serialul Familia Bundy, ci şi în filmul Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead. De asemenea, ea a avut roluri apreciate de fani şi critici în The Big Hit, The Sweetest Thing, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, Farce of the Penguins și Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel.

una dintre cele mai cunoscute blonde de la Hollywood a câştigat Primetime Emmy pentru apariţia din serialul de comedie, în Friends. Asta se întâmpla în 2003.

Ulterior, ea a fost nominalizată la aceeaşi categorie pentru acelaşi serial în 2004. Applegate a fost nominalizată la categoria cea mai bună actriţă într-un serial comedie pentru rolul din Samantha Who? în 2008 şi 2009.

Nominalizată la Globurile de Aur

Mai recent, în 2019 şi 2020, ea a fost nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol principal pentru rolul din Dead to Me. Mai mult, actriţa a fost nominalizată şi la Globurile de Aur şi selectată de mai multe ori pentru Screen Actors Guild Awards şi People’s Choice Awards.

Christina Applegate a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2008, când a fost nevoită să recurgă la mastectomie bilaterală. Scleroza multiplă (MS) este o boală care poate afecta creierul şi măduva spinării.

MS cauzează probleme de vedere şi de echilibru, dar este tratabilă în cele mai multe dintre cazuri. Totuşi, speranţa de viaţă pentru cei afectaţi de această boală este redusă.

Boala este de două sau trei ori mai frecventă la femei decât la bărbaţi. Mai multe informaţii despre scleroza multiplă, boala degenerativă care atacă sistemul nervos central, puteţi afla şi într-un studiu de ultimă oră.