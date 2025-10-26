Chivu, după înfrângerea cu Napoli, 1-3: Am irosit energia, certându-ne cu banca adversă

Inter a ratat ocazia de a urca pe primul loc în Seria A, după ce a fost învinsă de Napoli cu scorul de 3-1. După finalul meciului, Cristian Chivu a comentat evoluția jucătorilor săi de pe teren, declarând că au pierdut meciul doarece au fost mult prea nervoși. „Am irosit energia certându-ne cu banca lor de rezerve și, din acel moment, nu am mai putut să rămânem limpezi”, a spus acesta, la DAZN.

La finalul meciului jucat pe Stadio „Diego Armando Maradona”, Giuseppe Marotta a comentat penalty-ul acordat echipei Napoli în minutul 30, după faultul lui Mkhitaryan asupra lui Di Lorenzo.

„Penalty-ul acordat lui Napoli a fost crucial în înclinarea balanței, chiar dacă Napoli a meritat apoi victoria. Arbitrul nu a dat penalty-ul, care a fost acordat din cauza intervenției arbitrului de linie. Această situație merita intervenția VAR. Arbitrul nu poate fi influențat de un asistent aflat la 30 de metri distanță. Napoli ar fi putut câștiga oricum. Această situație ar fi necesitat atenția VAR, care nu a putut interveni, dar imaginile ar fi oferit multă claritate. Trebuie să înțelegem ce înseamnă penalty, un arbitru nu poate fi influențat atât de ușor”, a spus acesta, potrivit Sport Mediaset.

După declarația președintelui Inter, Antonio Conte, antrenorul Napoli, a afirmat că, în locul lui Chivu, nu ar fi permis unui conducător al clubului să facă astfel de comentarii.

„Cu tot respectul, să lase lucrurile în seama celor care au trăit meciul. Nu le-am cerut niciodată președinților mei să se comporte ca un tată și să apere echipa. O echipă mare trebuie să evalueze de ce a pierdut, nu să apeleze la lucruri din acestea”, a mai adăugat acesta.

La finalul meciului, Cristian Chivu a remarcat că jucătorii săi au fost prea nervoși, iar această atitudine i-a făcut să-și irosească energia. „Am irosit energia certându-ne cu banca lor de rezerve și, din acel moment, nu am mai putut să rămânem limpezi și să facem lucrurile corect, pentru a schimba jocul”, a mai adăugat antrenorul.

De asemenea, Chivu a discutat despre declarațiile lui Conte:„Suntem mereu obișnuiți să plângem și să ne plângem și trebuie să evoluăm. Atât timp cât sunt aici, voi face asta. Nu mă interesează ce cred alții despre mine”, a spus acesta, la DAZN.

Potrivit antrenorului, jucătorii nu au reușit să oprească atacurile campioanei en-titre, iar reacția echipei a venit prea târziu pentru a mai schimba rezultatul meciului.

„Erau prea mulți care ne înconjurau și construiau, am fost luați prin surprindere de o minge aruncată de Spinazzola, nu am putut contracara alergarea lui McTominay. Apoi am reacționat târziu, al treilea gol a fost consecința lipsei de claritate”, a mai spus Cristian Chivu.

El a adăugat: „Nu știu ce s-a întâmplat (n.r. între Lautaro și Conte) și nici nu-mi pasă, dar voi vorbi cu jucătorii, pentru că nu putem arunca tot binele pe care l-am făcut ca să ne certăm cu banca adversă. Trebuie să ne gândim cine suntem și unde vrem să ajungem”, a mai spus antrenorul, la final.