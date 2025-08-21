Economie China vrea să folosească criptomonedele susținute de yuan pentru a internaționaliza moneda







China analizează pentru prima dată posibilitatea de a permite utilizarea criptomonedelor, susține Reuters. O mișcare ce poate renaște moneda națională.

China vrea să folosească ca bază stablecoin-urilor susținute de yuan. Într-un demers menit să impulsioneze adoptarea globală a monedei naționale, au declarat pentru sursa citată, persoane familiarizate cu subiectul. Mișcarea ar marca o schimbare majoră de abordare față de activele digitale, potrivit Reuters.

Ce sunt stablecoin-urile. Sunt criptomonede concepute să-și mențină valoarea stabilă, de regulă prin ancorarea la o monedă internațională (precum dolarul american). Sunt folosite pe scară largă de traderi pentru a transfera rapid fonduri între active digitale.

Potrivit surselor, Consiliul de Stat (guvernul Chinei) urmează să revizuiască și, posibil, să aprobe la finalul acestei luni o „foaie de parcurs” pentru extinderea folosirii yuanului pe plan internațional. Inclusiv pentru a recupera decalajul față de inițiativele SUA în domeniul stablecoin-urilor. Planul ar urma să stabilească ținte de utilizare a yuanului pe piețele globale și să delimiteze responsabilitățile autorităților de reglementare din țară, incluzând totodată linii directoare pentru prevenirea riscurilor, au spus aceleași surse.

Conducerea de vârf a statului ar putea convoca chiar la sfârșitul acestei luni o sesiune de studiu axată pe internaționalizarea yuanului și pe stablecoin-uri, un segment aflat în ascensiune rapidă la nivel global, a indicat una dintre surse. În cadrul întâlnirii, liderii ar fi așteptați să transmită mesaje de orientare privind rolul stablecoin-urilor și să definească limitele aplicării și dezvoltării lor în mediul de afaceri.

Dacă va fi aprobat, planul ar reprezenta o schimbare de direcție semnificativă față de politica adoptată în 2021. Atunci China a interzis tranzacționarea și minarea de criptomonede din motive de stabilitate financiară.

Beijingul urmărește de mult timp ca yuanul să capete statut de monedă globală, similar dolarului sau euro. În linie cu ponderea celei de-a doua economii a lumii, cu capital uriaș.

Totuși, controalele stricte ale capitalului și surplusurile comerciale anuale de ordinul trilioanelor de dolari au îngreunat acest obiectiv, iar aceste restricții ar putea constitui un obstacol și pentru dezvoltarea stablecoin-urilor, avertizează participanți la piață.