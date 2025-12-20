Chifteluțe de Crăciun, o rețetă diferită recomandată de Allrecipes

Nu există Crăciun fără preparate specifice cu arome inconfundabile ale sărbătorii, iar preparatele tradiționale nu lipsesc de pe mesele festive. Allrecipes propune însă o variantă surprinzătoare pentru chifteluțele de Crăciun. Rețeta este inedită datorită ingredientelor. Aceste chifteluțe se pot servi atât ca aperitiv, cât și ca fel principal, aducând un plus de originalitate meniului de sărbători.

Cea care recomandă rețeta, descrie chifteluțele de Crăciun ale bunicii sale drept „crocante la exterior și moi în interior”, adăugând că sunt „preferatele familiei”. Rețeta, disponibilă pe Allrecipes, vine ca o oportunitate ideală pentru cei care vor să le încerce înainte de sărbători.

Cei care le-au preparat au lăudat aroma și gustul, considerându-le „atât de delicioase”, dar și cât de „ușor de făcut” sunt. Jane Grove a mărturisit: „Nu am făcut nicio modificare la rețetă. Au fost crocante la exterior și foarte pufoase în interior. Tuturor le-au plăcut și cu siguranță le voi mai face.”

Un alt utilizator, care a acordat cinci stele din cinci rețetei, a comentat: „Ne-au plăcut foarte mult! Sunt foarte ușor de preparat și au o aromă plăcută… au completat perfect puiul nostru la cuptor”.

180g unt,

85g ceapă tăiată cubulețe,

85 g țelină tăiată cubulețe,

O linguriță și jumătate de sare,

O linguriță de condiment pentru pui,

Jumătate de linguriță de piper negru măcinat,

125 ml supă de pui,

Două ouă mari,

Aproximativ 10 felii de pâine integrală sau albă, tăiate cuburi,

30 g pătrunjel proaspăt tocat.

Pentru început, cuptorul trebuie preîncălzit la 190°C, iar o tavă de copt se tapetează cu folie de aluminiu unsă cu puțin unt sau ulei.

Într-o tigaie încăpătoare, untul se topește la foc mediu, apoi se adaugă ceapa și țelina, lăsându-le să se înmoaie aproximativ cinci minute. Se condimentează cu sare, amestec pentru pui și piper și se mai gătesc circa un minut, pentru ca aromele să se întrepătrundă, după care tigaia se dă deoparte.

Într-un bol mare, supa de pui și ouăle se amestecă bine, apoi se adaugă cuburile de pâine și pătrunjelul tocat. Amestecul de legume calde se încorporează, rezultând o compoziție omogenă, gata să fie modelată.

Din acest amestec se formează 24 de chifteluțe, care se așază pe tava pregătită anterior. Coacerea durează între 20 și 35 de minute, până când chifteluțele capătă o culoare aurie și o textură plăcută.