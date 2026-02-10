Social

Chiftele de curcan în sos de roșii. Le poți savura alături de cartofi copți

Chiftele de curcan în sos de roșii. Le poți savura alături de cartofi copți
Chifteluțele de curcan în sos de roșii cu busuioc sunt o opțiune foarte gustoasă pentru un prânz echilibrat. Fragede și pline de aromă, acestea vor fi savurate cu plăcere de cei mici. Sosul de roșii cu busuioc adaugă un gust proaspăt și o notă ușor mediteraneană, iar rețeta este suficient de simplă pentru ca oricine să o poată prepara acasă.

Rețeta perfectă de chiftele de curcan

Ingrediente pentru această rețetă:

  • 500 g carne tocată de curcan
  • 1 felie de pâine
  • 1 ou
  • 1 catel de usturoi zdrobit
  • 2 linguri de pătrunjel verde tocat
  • Sare și piper după gust
  • Un praf de nucșoară
  • Ingrediente pentru sos:
  • 2 linguri ulei
  • 1 ceapă medie, tocată
  • 2 căței de usturoi, tocați
  • 400 g roșii cu sos din conservă
  • 3-4 ramuri busuioc proaspăt (sau busuioc uscat după gust)
  • 200 ml apă caldă
  • Sare, piper și 1-2 linguri de zahăr

Mod de preparare

Pentru început, pregătiți sosul de roșii cu busuioc. Într-o tigaie încălziți uleiul și căliți ceapa și usturoiul până devin aurii. Adăugați roșiile din conservă împreună cu sosul lor și ramurile de busuioc. Completați cu apa caldă și lăsați sosul să fiarbă la foc potrivit timp de 10-15 minute.

În paralel, preparați chifteluțele. Pâinea se înmoaie în apă, se stoarce bine și se rupe în bucăți mici. Într-un castron, amestecați carnea tocată de curcan cu pâinea, oul, usturoiul zdrobit, pătrunjelul tocat, sarea, piperul și nucșoara.

Chiftele de curcan cu sos delicios

Frământați bine compoziția până devine omogenă. Cu palmele umezite, formați chifteluțe de mărimea dorită și așezați-le într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Coaceți în cuptorul preîncălzit la 200°C timp de 20-25 de minute.

După ce sosul a fiert, pasați-l cu blenderul și ajustați gustul cu sare, piper și zahăr, după preferințe. Scoateți chifteluțele din cuptor, așezați-le într-un vas termorezistent și turnați sosul peste ele. Puneți vasul înapoi la cuptor pentru încă 10-15 minute, până când sosul se integrează complet cu chifteluțele.

Aceste chifteluțe pot fi servite alături de paste, orez sau cartofi. Pentru un preparat mai consistent, recomandarea este un piure de cartofi pufos, care completează perfect aroma sosului de roșii cu busuioc. Rețeta este ușor de adaptat și poate fi preparată și cu busuioc uscat.

