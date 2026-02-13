Chef Cătălin Scărlătescu a cerut falimentul firmei sale. Datoriile sunt colosale

Chef-ul de la Pro TV are mari probleme financiare, dacă ar fi să judecăm după portalul instanțelor. Acolo se arată negru pe alb că acesta a cerut falimentul uneia dintre firmele sale, Cătălin Punct ro, pentru că sumele datorate sunt colosale.

Dacă în bucătărie este un maestru, iată că în ale afacerilor, chef-ul pare să dea chix. Una dintre firmele lui Scărlătescu a ajuns să fie în faliment, chiar la cererea lui. Practic a decis că nu mai poate duce datoriile și e mai bine ca firma să intre în faliment. „În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului CATALIN PUNCT RO SRL.

În temeiul art. 66 alin. 6 din Legea 85/2014, califică cererea formulată de creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Sectorului 6 a Finanţelor Publice, drept declaraţie de creanţă. În temeiul art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar„, se arată pe portal.

Dar decizia nu dispune doar atât. Ci și sigilarea bunurilor, pentru ca cei care au de primit bani de la firmă să aibă posibilitatea aceasta.

”Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar”, se mai arată pe portal. Decizia este executorie, chiar dacă nu este definitivă, ceea ce înseamnă că se pune în practică.

Potrivit infromațiilor din spațiul public, Scărlătescu are datorii de 722.000 de euro către diferiși furnizori de produse și servicii. Iar fondurile bănești ale firmei în cauză nu se încadrează nici pe departe în această sumă.

Așa că instanța a numit și un lichidator judiciar care va fi plătit din banii lui Scărlătescu, ca să facă o analiză a bunurilor ce pot fi executate pentru recuperarea datoriilor.