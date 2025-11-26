Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Prejudiciul este estimat la 500 de milioane de euro

Procurorii și polițiștii fac 14 percheziții în dosarul falimentării companiei de asigurări Euroins, în care prejudiciul a fost de 500 de milioane de euro. După percheziții, suspecții vor fi duși pentru audieri la Parchetul General.

Reamintim că, pe 11 februarie, Curtea de Apel București a confirmat definitiv falimentul Euroins. Instanța a menținut decizia Tribunalului București și a acceptat concluziile Autorității de Supraveghere Financiară, care retrăsese autorizația de funcționare a companiei în 17 martie 2023. Retragerea avusese la bază constatarea incapacității asigurătorului de a acoperi daunele rezultate din polițele active.

ASF a transmis atunci că situația Euroins fusese analizată în detaliu și că problemele identificate erau grave și repetate. În intervalul precedent, timp de trei ani, Euroins fusese sancționată de peste 25 de ori, valoarea cumulată a amenzilor ridicându-se la 16 milioane de lei. În aceeași perioadă, ASF efectuase peste 18 controale tematice și de fond.

Datele financiare prezentate de autoritate arătau că, la finalul lunii iunie 2022, Euroins nu dispunea de fonduri eligibile pentru acoperirea cerinței de capital de solvabilitate (SCR), iar situația se menținuse și în trimestrul următor. Potrivit ASF, pentru restabilirea indicatorilor de capital erau necesare aproape 4 miliarde de lei, sumă considerată imposibil de acoperit în condițiile date: „Acest lucru făcea improbabilă utilizarea mecanismului de „rezoluție”, care ar fi permis continuarea activității fără impact major asupra pieței”.

Mai mulți experți au susținut că intervenția ASF a venit târziu și că supravegherea firmei ar fi trebuit să fie mult mai strictă. Pe de altă parte, grupul Eurohold, acționarul majoritar al Euroins, a contestat imediat decizia, acuzând statul român de măsuri arbitrare și discriminatorii.

Eurohold și Euroins Insurance Group au anunțat inițierea unui dosar de arbitraj la Washington, afirmând că nu au beneficiat de tratament echitabil. Ulterior, în februarie 2024, compania de asigirări a depus și o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, susținând că acțiunile autorităților române au încălcat drepturile investitorilor.

Un raport detaliat al lichidatorului judiciar, publicat în aprilie 2024, a evidențiat cauzele interne ale colapsului Euroins. Documentul arată că societatea nu mai îndeplinea indicatorii de solvabilitate necesari, rezervele de daune erau insuficiente, iar plata despăgubirilor întârzia în mod sistematic. Lichidatorul a menționat lipsa demersurilor pentru recuperarea creanțelor, împrumuturile nejustificate și pierderile constante înregistrate pe toate liniile de asigurări.

Raportul arăta că portofoliul Euroins era compus în proporție de 95% din polițe RCA, într-o piață în care media era de 54%. Expunerea uriașă pe acest segment, caracterizat prin daunalitate ridicată, a contribuit decisiv la dezechilibrul financiar care a împins compania spre insolvență și, ulterior, spre faliment.