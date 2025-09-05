Economie Acuzații pentru ASF: Piața polițelor RCA riscă să intre în haos. Aproape de un nou faliment







Piața polițelor RCA stă pe un teren minat, după cum avertizează reprezentanții Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), într-un comunicat.

Cu degetul este arătată Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF), care ar repeta greșelile făcute în trecut. Și care au dus la falimentul City Insurance și Euroins.

Cei de la COTAR au acuzat că Grawe nu plătește despăgubirile conform legii. Iar instituția abilitată pentru control, deși primește anual mii de reclamații, nu acționează decât în mod simbolic. „Ce înseamnă 10.000 de euro amendă pentru o companie de asigurări? Echivalentul a cinci dosare de daună neachitate, două minute de vânzări RCA sau salariul lunar al unui vicepreședinte ASF”, se precizează în respectivul comunicat.

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, a spus că situația este gravă și reprezintă „un pericol pentru asigurați, unitățile reparatoare și întreaga economie”.

Falimentele mai sus amintite au lăsat urme adânci. Mai ales că nici până în prezent nu s-au finalizat plățile pentru păgubiții City Insurance și Euroins, prin Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).

„În loc să protejeze consumatorii, ASF oferă protecție companiilor care refuză plata daunelor. Sub ochii conducerii ASF se perpetuează practici ce amintesc de corupție instituționalizată”, a spus Ștefănescu.

Punctele nevraligice identificate de cei de la COART, în cazul Grawe sunt: existența unui număr mare de reclamații, pierderi repetate în instanță, refuzul de a plăti daune, lipsă de capitalizare și transfer de fonduri în afara țării. În opinia confederației, toate acestea arată un scenariu identic cu cel al falimentelor anterioare.

În aceste condiții, COART cere Guvernului să ia măsuri și să demită conducerea ASF. Mai ales pe vicepreședintele Sorin Mititelu, despre care acuzatorii spun că „măsluiește supravegherea și pune în pericol milioane de români”.