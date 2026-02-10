ChatGPT intră în etapa de testare a reclamelor. Ce se va schimba pentru utilizatori

OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, a început să testeze afișarea reclamelor în cel mai utilizat chatbot de inteligență artificială. Inițiativa fusese anunțată în urmă cu aproximativ o lună, moment în care compania preciza că produse și servicii relevante vor fi promovate alături de răspunsurile generate de ChatGPT. „Scopul nostru este ca reclamele să ofere acces mai larg la funcţii mai puternice, menţinând, în acelaşi timp, încrederea pe care oamenii o au în ChatGPT pentru sarcini importante şi personale” se arată în postarea companiei.

Potrivit OpenAI, reclamele vor apărea la finalul conversațiilor și vor fi marcate clar, astfel încât să nu poată fi confundate cu răspunsurile organice ale chatbotului. Reprezentanții companiei susțin că răspunsurile inteligenței artificiale nu vor fi influențate de conținutul publicitar și nu vor fi formulate sau selectate pentru a favoriza asocierea cu reclame.

OpenAI dă asigurări că reclamele nu vor fi afișate în conversații sensibile, precum cele care vizează sănătatea, și nici nu vor fi prezentate utilizatorilor minori. De asemenea, compania afirmă că datele personale ale utilizatorilor nu vor fi vândute către terți.

Pe termen lung, OpenAI estimează că veniturile generate din publicitate vor reprezenta mai puțin de jumătate din totalul încasărilor, potrivit unei surse citate de CNBC. În prezent, ChatGPT include și o funcție de cumpărături, realizată în parteneriat cu diverse magazine online, din care OpenAI reține un procent din vânzările generate prin platformă.

Deocamdată, reclamele ChatGPT sunt afișate doar în Statele Unite. Lansarea acestui test vine la o zi după ce rivalul Anthropic a difuzat o reclamă în pauza Super Bowl, spot care ironiza utilizarea reclamelor în chatboturile de inteligență artificială.

Până în prezent, utilizatorii chatbotului s-au opus ideii de a integra reclame în răspunsurile generate de AI. OpenAI s-a confruntat cu reacții negative la finalul anului trecut, când a testat sugestii de aplicații percepute ca reclame nedorite. Cu toate acestea, compania trebuie să găsească surse de venit din chatbotul său extrem de popular pentru a acoperi costurile ridicate de dezvoltare a tehnologiei și de extindere a afacerii.

Deși situația este considerată de unii inevitabilă, criticii se tem că reclamele ar putea influența răspunsurile ChatGPT. OpenAI neagă această posibilitate și afirmă în anunțul său că reclamele vor fi optimizate pe baza „a ceea ce este cel mai util pentru dvs.”, fiind întotdeauna etichetate clar ca sponsorizate și separate de conținutul organic.

În cadrul testelor, OpenAI a încercat să potrivească reclamele cu utilizatorii în funcție de subiectele conversațiilor, istoricul chat-urilor și interacțiunile anterioare cu reclamele. De exemplu, utilizatorii care caută rețete ar putea vedea reclame pentru servicii de livrare de produse alimentare sau kituri de gătit. Compania a precizat că agenții de publicitate nu vor avea acces la datele individuale ale utilizatorilor, ci doar la informații agregate privind performanța reclamelor, precum numărul de afișări și clicuri.

Utilizatorii vor putea consulta istoricul interacțiunilor cu reclamele și îl vor putea șterge oricând. De asemenea, aceștia vor avea posibilitatea să respingă reclamele, să trimită feedback, să vadă de ce le-a fost afișată o anumită reclamă și să gestioneze setările de personalizare.

OpenAI a reiterat că reclamele nu vor fi afișate utilizatorilor sub 18 ani și nu vor fi plasate lângă subiecte sensibile sau reglementate, precum sănătatea, politica sau sănătatea mintală.