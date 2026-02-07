Meta testează o nouă aplicație, asemănătoare cu TikTok. Conținutul, generat de AI

Gigantul american Meta testează o aplicație pentru o rețea socială în care utilizatorii pot publica doar conținut video creat cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit techcrunch.com.

Viitoarea aplicație urmează să devină noua „casă” a rețelei Vibes, lansată în luna septembrie și găzduită până acum în aplicația Meta AI, dedicată inteligenței artificiale dezvoltate de companie.

Aplicația Vibes va avea un format asemănător cu TikTok, însă diferența majoră va fi tipul de conținut publicat. Filmările vor fi scurte, verticale și generate de inteligența artificială, nu filmate și editate integral de utilizatori.

Lansarea unei aplicații dedicate și promovate distinct ar putea permite Vibes să concureze direct cu Sora, rețeaua socială de video generat cu inteligență artificială lansată de OpenAI.

Meta afirmă că decizia de a lansa o aplicație separată pentru Vibes a fost luată după succesul înregistrat cât timp rețeaua a funcționat în aplicația Meta AI, însă compania nu a prezentat date care să susțină această evaluare.

„După succesul inițial al Vibes în cadrul Meta AI, testăm o aplicație independentă pentru a profita de acest impuls”, au anunțat reprezentanții companiei, pentru techcrunch.com.

O aplicație separată va permite accesul la un flux de conținut video generat artificial și va oferi o „experiență mai focusată”, fără elemente care nu țin de funcționarea rețelei sociale.

Informația apare în același timp cu discuțiile privind posibilitatea lansării unor abonamente pentru Facebook, Instagram și WhatsApp. Inteligența artificială este menționată printre funcțiile care ar putea deveni premium, ceea ce sugerează că aplicația Vibes ar putea avea, pe termen mediu, un rol în strategia de monetizare a companiei.

În acest stadiu, Meta nu a oferit detalii despre data lansării oficiale a aplicației sau despre disponibilitatea acesteia în diferite regiuni.