Social

Meta testează o nouă aplicație, asemănătoare cu TikTok. Conținutul, generat de AI

Comentează știrea
Meta testează o nouă aplicație, asemănătoare cu TikTok. Conținutul, generat de AISursă foto: Captură de ecran Facebook
Din cuprinsul articolului

Gigantul american Meta testează o aplicație pentru o rețea socială în care utilizatorii pot publica doar conținut video creat cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit techcrunch.com.

Aplicația va avea un format asemănător cu TikTok

Viitoarea aplicație urmează să devină noua „casă” a rețelei Vibes, lansată în luna septembrie și găzduită până acum în aplicația Meta AI, dedicată inteligenței artificiale dezvoltate de companie.

Aplicația Vibes va avea un format asemănător cu TikTok, însă diferența majoră va fi tipul de conținut publicat. Filmările vor fi scurte, verticale și generate de inteligența artificială, nu filmate și editate integral de utilizatori.

Concurență pe piața video AI

Lansarea unei aplicații dedicate și promovate distinct ar putea permite Vibes să concureze direct cu Sora, rețeaua socială de video generat cu inteligență artificială lansată de OpenAI.

Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general
Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general

Meta afirmă că decizia de a lansa o aplicație separată pentru Vibes a fost luată după succesul înregistrat cât timp rețeaua a funcționat în aplicația Meta AI, însă compania nu a prezentat date care să susțină această evaluare.

Vibes

Vibes. Susa foto: about.fb.com

„După succesul inițial al Vibes în cadrul Meta AI, testăm o aplicație independentă pentru a profita de acest impuls”, au anunțat reprezentanții companiei, pentru techcrunch.com.

Meta analizează lansarea unor abonamente cu funcții AI

O aplicație separată va permite accesul la un flux de conținut video generat artificial și va oferi o „experiență mai focusată”, fără elemente care nu țin de funcționarea rețelei sociale.

Informația apare în același timp cu discuțiile privind posibilitatea lansării unor abonamente pentru Facebook, Instagram și WhatsApp. Inteligența artificială este menționată printre funcțiile care ar putea deveni premium, ceea ce sugerează că aplicația Vibes ar putea avea, pe termen mediu, un rol în strategia de monetizare a companiei.

În acest stadiu, Meta nu a oferit detalii despre data lansării oficiale a aplicației sau despre disponibilitatea acesteia în diferite regiuni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:37 - Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
08:30 - Banii publici în fotbal. Primării sunt în colaps, dar 50 de milioane de euro pleacă anual ca subvenții în SuperLiga
08:19 - Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general
08:11 - Meta testează o nouă aplicație, asemănătoare cu TikTok. Conținutul, generat de AI
08:01 - Cât costă o vacanță în România. Prețurile sunt mai mici decât în alte țări
07:55 - Ilie Bolojan, acuzat că amplifică tensiunile din coaliție. Crin Antonescu: Se manifestă ca un veritabil USR-ist

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale