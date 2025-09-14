Centrele de fraudă domină frontiera Myanmar–Thailanda. Explozie de crime și trafic de persoane

Centrele de fraudă din Myanmar au cunoscut o expansiune fără precedent în ultimii ani, transformând regiunea de frontieră cu Thailanda într-un epicentru al criminalității organizate, potrivit The Guardian.

Ceea ce odinioară erau câmpuri goale a devenit astăzi un complex fortificat precum KK Park, unde mii de victime ale traficului de persoane sunt exploatate pentru fraude online de miliarde de dolari.

Fenomenul ridică îngrijorări majore privind securitatea regională, corupția și lipsa de reacție eficientă din partea autorităților.

Complexul KK Park, ridicat pe malurile râului Moei, reprezintă simbolul acestei industrii ilegale. Întins pe 210 hectare, locul adăpostește spitale private, restaurante și vile luxoase, mascând realitatea crudă: mii de oameni sunt închiși și obligați să lucreze la escrocherii online sofisticate.

Potrivit datelor oferite de Australian Strategic Policy Institute (Aspi), numărul centrelor de fraudă din Myanmar a crescut de la 11 în 2021 la 27 în prezent, extinzându-se cu o medie de 5,5 hectare pe lună.

Această dezvoltare a fost posibilă după lovitura de stat militară din 2021, când autoritățile centrale au pierdut controlul asupra unor teritorii, iar grupările armate locale au găsit în centrele de fraudă o sursă vitală de finanțare.

În lipsa unor acțiuni ferme, fenomenul s-a consolidat și a devenit un pilon al așa-numitei „economii de conflict” din Myanmar.

Noile imagini cu dronă arată cum centrele din Myawaddy, inclusiv KK Park, Tai Chang și Shwe Kokko, continuă să se extindă și să se modernizeze.

În ciuda eforturilor Thailandei de a opri furnizarea de energie, internet și gaz peste frontieră, infrastructura este menținută cu ajutorul terminalelor Starlink introduse ilegal.

Companiile criminale au construit chiar și docuri plutitoare pentru aprovizionare directă.

Până în prezent, aproximativ 7.000 de persoane au fost eliberate, în operațiuni internaționale la care au participat autorități din Thailanda, China și alte state ale căror cetățeni au fost prinși în aceste capcane.

Cu toate acestea, estimările poliției thailandeze vorbesc despre cel puțin 100.000 de oameni încă prizonieri în centrele de fraudă. Mulți dintre ei, proveniți din Asia și Africa, sunt supuși torturii, pierd membri ai corpului sau rămân cu handicapuri permanente.

Specialiștii avertizează că centrele de fraudă nu sunt doar o problemă locală, ci un fenomen globalizat. Amy Miller, director regional al organizației Acts of Mercy International, subliniază că lumea încă subestimează dimensiunea acestei industrii.

Există deja semne că modelul se extinde spre alte state vulnerabile, precum Sri Lanka sau Nigeria.

Pentru junta militară din Myanmar, aceste centre au devenit esențiale pentru supraviețuire. Nathan Ruser, analist la Aspi, afirmă că industria fraudelor online reprezintă „o necesitate existențială” pentru regimul militar aflat în colaps.

În acest context, perspectivele de eradicare sunt reduse, iar comunitatea internațională trebuie să decidă rapid dacă va aborda fenomenul ca pe o criză majoră de securitate și drepturile omului, sau îl va trata ca pe o problemă marginală de trafic de persoane.