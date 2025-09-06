International Decizie crucială în Thailanda. Dizolvarea Parlamentului și alegeri rapide







Thailanda traversează un moment crucial pe scena politică, după ce Anutin Charnvirakul a fost ales vineri în funcția de prim-ministru, în urma destituirii lui Paetongtarn Shinawatra. Sâmbătă, liderul partidului Bhumjaithai a anunțat că va organiza alegeri legislative anticipate în termen de patru luni, conform promisiunii făcute electoratului.

„Cred că suntem clari din punct de vedere politic: vom dizolva Parlamentul în patru luni”, a declarat Anutin, în cadrul unei reuniuni de partid, declarație transmisă de mass-media thailandeză.

Noua strategie marchează un punct de cotitură pentru țara din Asia de Sud-Est, unde tensiunile politice persistă de ani de zile între tabăra conservatoare și cea pro-democratică.

În ciuda promisiunilor, puterea finală de a dizolva Parlamentul nu aparține însă premierului, ci regelui Thailandei, care trebuie, de asemenea, să aprobe oficial numirea lui Anutin Charnvirakul în funcție.

Anutin, cunoscut ca un politician conservator și pragmatic, a reușit să obțină sprijinul Partidului Poporului, principala formațiune de opoziție până acum, pentru a-și consolida poziția. Această alianță a reprezentat un element-cheie în câștigarea votului din Parlament.

Partidul Poporului, condus de o aripă moderată, a cerut organizarea rapidă a alegerilor, insistând asupra unei perioade de tranziție de maximum patru luni.

Prin acest acord, opoziția și guvernul își unifică temporar forțele pentru a evita o nouă criză politică, dar analiștii avertizează că alianța este fragilă și ar putea fi afectată de interesele divergente ale celor două tabere.

Anutin Charnvirakul și partidul său Bhumjaithai au decis, încă din iunie, să se despartă de fostul premier Paetongtarn Shinawatra. Decizia a venit în urma nemulțumirilor legate de gestionarea conflictului frontalier cu Cambodgia, o problemă sensibilă pentru securitatea națională.

La scurt timp după alegerea sa, Anutin a dat asigurări că noul său guvern va respecta toate acordurile internaționale și interne semnate de administrația anterioară, încercând să transmită un semnal de stabilitate investitorilor și partenerilor externi.

Totodată, premierul ales a precizat că nu va exista favoritism, persecuție sau răzbunare împotriva fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra și a familiei acestuia, mesaj menit să reducă tensiunile cu tabăra loialistă a fostului lider.

Fostul prim-ministru Thaksin Shinawatra (2001–2006), tatăl lui Paetongtarn, continuă să fie o figură centrală în criza politică din Thailanda. Condamnat la opt ani de închisoare pentru corupție, Thaksin a beneficiat de eliberare anticipată în 2023, după ce s-a întors dintr-un lung exil în Dubai.

Acum, Curtea Supremă a Thailandei urmează să se pronunțe, marți, asupra legalității eliberării sale. În cazul unei decizii nefavorabile, există posibilitatea ca fostul lider să fie reîncarcerat.

Într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter), Thaksin a declarat că intenționează să se întoarcă în Thailanda până pe 8 septembrie pentru a se prezenta personal în fața instanței:

„Intenționez să mă întorc în Thailanda cel târziu pe 8 septembrie pentru a mă prezenta personal în fața judecătorilor.”

Această revenire ar putea avea un impact semnificativ asupra stabilității politice din țară, întrucât tabăra susținătorilor săi continuă să aibă o influență puternică asupra electoratului.

Pe lângă dosarul de corupție, Thaksin Shinawatra a fost implicat și într-un proces extrem de delicat, fiind acuzat de lezmajestate – o infracțiune gravă în Thailanda, unde critica monarhiei este interzisă și pedepsită sever.

La 22 august 2025, fostul premier a fost achitat în acest dosar, o decizie care a calmat parțial tensiunile, dar care nu îl scapă de celelalte probleme juridice.

Deși Anutin Charnvirakul promite dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor în termen de patru luni, decizia finală aparține regelui Thailandei. Monarhia thailandeză, deși are un rol mai degrabă ceremonial, deține puteri constituționale importante și poate influența procesul politic.

Analistul politic Somchai Kittipong explică faptul că aprobarea rapidă a lui Anutin ar putea transmite un semnal de stabilitate internă: