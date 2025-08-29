Curtea Constituțională din Thailanda a decis demiterea premierului pentru încălcarea normelor etice
Curtea Constituțională din Thailanda a decis, vineri, destituirea premierului Paetongtarn Shinawatra, acuzată că ar fi încălcat normele etice. Măsura a venit după doar un an de mandat și reprezintă o lovitură pentru influenta familie politică Shinawatra, potrivit Reuters.
Paetongtarn Shinawatra, cel mai tânăr prim-ministru al Thailandei, devine al șaselea lider din familia miliardară Shinawatra sau sprijinit de aceasta care este înlăturat de armată ori de justiție.
În motivarea deciziei, instanța a arătat că Paetongtarn Shinawatra a încălcat normele etice într-o convorbire telefonică din iunie, apărută ulterior în presă. În acea discuție, ea părea să arate un respect exagerat față de fostul lider cambodgian Hun Sen, într-o perioadă în care Thailanda și Cambodgia erau aproape de un conflict armat la graniță.
Câteva săptămâni mai târziu, luptele au izbucnit și au continuat timp de cinci zile.
Imaginea țării ar fi fost fost afectată, potrivit Curții Constituționale din Thailanda
Într-o decizie cu șase voturi la trei, Curtea Constituțională a decis că Paetongtarn a pus interesele personale înaintea celor naționale și a afectat imaginea țării, ceea ce a dus la pierderea încrederii publice.
„Datorită unei relaţii personale ce părea aliniată cu Cambodgia, pârâta a fost în mod constant dispusă să se conformeze sau să acţioneze în conformitate cu dorinţele părţii cambodgiene”, a transmis Curtea, potrivit Reuters.
Ea și-a cerut scuze pentru convorbirea telefonică apărută în presă și a spus că intenția sa a fost doar să evite un război.
Hotărârea a încheiat înainte de termen mandatul de prim-ministru al fiicei lui Thaksin Shinawatra. La 39 de ani, Paetongtarn era la început de drum în politică și a ajuns rapid în prim-plan după demiterea neașteptată a fostului premier Srettha Thavisin de aceeași instanță, acum un an.
Al cincilea premier demis în 17 ani
Ea este al cincilea prim-ministru demis de Curtea Constituțională în ultimii 17 ani. Vicepremierul Phumtham Wechayachai și actualul cabinet vor conduce guvernul ca interimari până când parlamentul va alege un nou prim-ministru, fără ca acest proces să aibă un termen limită.
Cinci persoane sunt eligibile pentru funcția de premier, însă doar una provine din guvernul Pheu Thai: Chaikasem Nitisiri, fost procuror general în vârstă de 77 de ani.
Printre ceilalți candidați favoriți se află fostul premier Prayuth Chan-ocha, retras acum din politică, cel care a condus lovitura de stat împotriva ultimului guvern Pheu Thai în 2014. O altă opțiune este Anutin Charnvirakul, fost vicepremier, care și-a retras partidul din coaliția condusă de Paetongtarn după apariția convorbirii telefonice divulgate.
