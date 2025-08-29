International Curtea Constituțională din Thailanda a decis demiterea premierului pentru încălcarea normelor etice







Curtea Constituțională din Thailanda a decis, vineri, destituirea premierului Paetongtarn Shinawatra, acuzată că ar fi încălcat normele etice. Măsura a venit după doar un an de mandat și reprezintă o lovitură pentru influenta familie politică Shinawatra, potrivit Reuters.

Paetongtarn Shinawatra, cel mai tânăr prim-ministru al Thailandei, devine al șaselea lider din familia miliardară Shinawatra sau sprijinit de aceasta care este înlăturat de armată ori de justiție.

În motivarea deciziei, instanța a arătat că Paetongtarn Shinawatra a încălcat normele etice într-o convorbire telefonică din iunie, apărută ulterior în presă. În acea discuție, ea părea să arate un respect exagerat față de fostul lider cambodgian Hun Sen, într-o perioadă în care Thailanda și Cambodgia erau aproape de un conflict armat la graniță.

Câteva săptămâni mai târziu, luptele au izbucnit și au continuat timp de cinci zile.

Într-o decizie cu șase voturi la trei, Curtea Constituțională a decis că Paetongtarn a pus interesele personale înaintea celor naționale și a afectat imaginea țării, ceea ce a dus la pierderea încrederii publice.

ฺBREAKING: Paetongtarn removed from office The Constitutional Court today removed now former Prime Minister Paetongtarn Shinawatra from office, after finding her guilty of committing gross ethical misconduct during a conversation with Cambodian Senate President Hun Sen,… pic.twitter.com/ftQ11L8JCS — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) August 29, 2025

„Datorită unei relaţii personale ce părea aliniată cu Cambodgia, pârâta a fost în mod constant dispusă să se conformeze sau să acţioneze în conformitate cu dorinţele părţii cambodgiene”, a transmis Curtea, potrivit Reuters.

Ea și-a cerut scuze pentru convorbirea telefonică apărută în presă și a spus că intenția sa a fost doar să evite un război.

Hotărârea a încheiat înainte de termen mandatul de prim-ministru al fiicei lui Thaksin Shinawatra. La 39 de ani, Paetongtarn era la început de drum în politică și a ajuns rapid în prim-plan după demiterea neașteptată a fostului premier Srettha Thavisin de aceeași instanță, acum un an.

Ea este al cincilea prim-ministru demis de Curtea Constituțională în ultimii 17 ani. Vicepremierul Phumtham Wechayachai și actualul cabinet vor conduce guvernul ca interimari până când parlamentul va alege un nou prim-ministru, fără ca acest proces să aibă un termen limită.

Cinci persoane sunt eligibile pentru funcția de premier, însă doar una provine din guvernul Pheu Thai: Chaikasem Nitisiri, fost procuror general în vârstă de 77 de ani.

Printre ceilalți candidați favoriți se află fostul premier Prayuth Chan-ocha, retras acum din politică, cel care a condus lovitura de stat împotriva ultimului guvern Pheu Thai în 2014. O altă opțiune este Anutin Charnvirakul, fost vicepremier, care și-a retras partidul din coaliția condusă de Paetongtarn după apariția convorbirii telefonice divulgate.