Cel puțin 69 de morți și 140 de răniți după un cutremur de 6,9 ​​în Filipine

Numărul morților în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,9 ​​care a lovit zona centrală din Filipine a ajuns miercuri la 69, și peste 140 de persoane au fost rănite, potrivit oficialilor locali, citați de indiatoday.

Numărul victimelor din Filipine ar putea crește pe măsură ce salvatorii sapă prin mai multe clădiri prăbușite, au avertizat autoritățile.

La Bogo, una dintre zonele cele mai afectate, au fost raportate cel puțin 14 morți, dar oficialii au avertizat că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare sunt în desfășurare. Cutremurele intense au dărâmat și o biserică istorică.

Institutul de Studii Geologice ale Statelor Unite (USGS) a anunțat că epicentrul cutremurului a fost situat la aproximativ 17 kilometri nord-est de Bogo, un oraș de coastă cu aproximativ 90.000 de locuitori, situat în centrul turistic al provinciei Cebu.

Cutremurul a fost declanșat de o falie locală și a provocat daune structurale semnificative în orașe și sate.

O alunecare de teren într-un sat de munte a îngropat un grup de barăci, făcând interveția dificilă. „Este greu să te miști în zonă deoarece există pericole”, a declarat Glenn Ursal, responsabil cu atenuarea dezastrelor, pentru Associated Press.

Autoritățile lucrau pentru a aduce utilaje grele, inclusiv un excavator, pentru a accelera căutarea celor despre care se crede că sunt prinși sub bolovani și pământ.

În orașul apropiat San Remigio, șase persoane au fost confirmate decedate, inclusiv trei membri ai pazei de coastă, un pompier și un copil, potrivit viceprimarului Alfie Reynes. Într-o declarație la radio DZMM, Reynes a făcut apel la ajutoare urgente. „Sistemul nostru de apă a fost avariat și avem nevoie de alimente și apă curată pentru locuitorii noștri”, a declarat Reynes.

Martorii din Bogo au descris cutremure intense care au lăsat ziduri, case și drumuri crăpate și avariate. Pompierul Rey Caete a povestit cum el și colegii săi au fost luați prin surprindere de cutremure.

„Eram în cazărmile noastre pentru a ne retrage pentru ziua respectivă când pământul a început să se cutremure și ne-am repezit afară, dar am căzut la pământ din cauza cutremurului intens”, a spus Caete. El a adăugat că un zid al stației lor de pompieri s-a prăbușit, rănind mai mulți locuitori și pompieri.

Sute de locuitori erau prea speriați să se întoarcă la casele lor și s-au adunat în schimb pe un câmp deschis peste noapte. Autoritățile au raportat pagube aduse mai multor unități comerciale și drumuri. Cutremurele intense au dărâmat și o biserică romano-catolică istorică din apropiere, Daanbantayan.

Guvernatorul orașului Cebu, Pamela Baricuatro, a declarat că autoritățile încă încearcă să evalueze amploarea distrugerii. „Ar putea fi mai rău decât credem”, a spus Baricuatro într-un mesaj video pe Facebook.

Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie a emis inițial o avertizare de tsunami după cutremur, sfătuind locuitorii de pe coastele din Cebu, Leyte și Biliran să se mute în interiorul continentului din cauza amenințării valurilor de până la 1 metru.

Teresito Bacolcol, directorul institutului, a confirmat ulterior că avertizarea a fost ridicată, fără a fi detectată nicio activitate neobișnuită a valurilor. Furtuna a provocat inundații pe scară largă, a smuls copaci din rădăcini și a lăsat orașele fără curent electric, forțând zeci de mii de locuitori să se mute în centre de evacuare.

Filipine, situate pe „Cercul de Foc” al Pacificului, se numără printre cele mai predispuse la dezastre țări din lume, confruntându-se în mod regulat cutremure, erupții vulcanice și aproximativ 20 de taifunuri și furtuni tropicale în fiecare an.