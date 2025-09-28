International

Cutremur cu magnitudinea de 5,4 în nord-vestul Turciei, resimțit la Istanbul

Cutremur cu magnitudinea de 5,4 în nord-vestul Turciei, resimțit la Istanbul
Un cutremur de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, în localitatea Simav, provincia Kutahya, potrivit Agenţiei turce de urgenţă AFAD. Seismul s-a produs la o adâncime de opt kilometri, la ora locală 12.59, aceeași cu ora României, și a fost urmat de o replică de magnitudinea 4,0.

Populația a intrat în panică

Cutremurul a fost resimțit la Istanbul, cel mai mare oraș turc, aflat la aproximativ 100 de kilometri nord de epicentru. Televiziunile turce au difuzat imagini cu persoane care au ieșit din locuințe și s-au adunat în scuaruri și parcuri.  Serviciul de urgenţă AFAD a anunțat că nu au fost semnalate victime.

Cutremur de 6, 1 grade în august

Evenimentul survine la o lună după ce, în august, un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc la Sindirgi, în provincia vecină Balikesir, soldându-se cu o persoană decedată și zeci de răniți. Atunci s-au înregistrat și replici de intensitate mai mică.

Turcia se află deasupra unor falii importante și este frecvent afectată de cutremure. În 2023, un seism devastator de magnitudinea 7,8 a provocat 53.000 de morți și a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii din sudul și sud-estul țării. Alte 6.000 de victime au fost înregistrate în nordul Siriei vecine.

