Social Cel mai rapid mod de a divorța în România. Care este varianta optimă în cazul în care sunt implicați minori







În România, divorțul poate fi pronunțat fie de către instanță, fie de către un notar public. Alegerea între cele două căi legale poate avea un impact direct asupra duratei și complexității procesului. Potrivit avocatului Maria Vizitiu, varianta notarială este cea mai rapidă și mai ușoară pentru cuplurile care se despart de comun acord.

„Alegerea între notar și instanță poate influența semnificativ durata și complexitatea procesului. Conform legislației actuale, soții pot divorța fie la notariat, fie în instanță, indiferent dacă au sau nu copii minori. Cea mai rapidă și ușoară modalitate de a divorța de comun acord este prin notariat”, a declarat Maria Vizitiu în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

Pentru a putea divorța la notar, ambii soți trebuie să depună personal cererea la biroul notarial. Această condiție este obligatorie și nu poate fi înlocuită prin procuri sau reprezentanți.

După depunerea cererii, notarul acordă un termen de reflecție de 30 de zile. În acest interval, notarul pregătește actele necesare, iar în cazul în care cuplul are copii minori, solicită autorității tutelare un raport de anchetă psiho-socială. Documentul este realizat gratuit, în baza solicitării notariale, și este esențial pentru protejarea interesului copilului.

După expirarea celor 30 de zile, soții trebuie să se prezinte din nou la biroul notarial. Notarul verifică îndeplinirea tuturor condițiilor legale:

menținerea deciziei de divorț de către ambii soți;

acordul privind copiii minori , dacă este cazul;

stabilirea numelui de familie pe care îl va purta fiecare după divorț.

Dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite, notarul emite certificatul de divorț, care are valoare juridică imediată și care consfințește oficial încheierea căsătoriei.

Da, divorțul prin birou notarial este posibil și în cazul în care cuplul are copii minori, însă doar dacă părinții cad de acord asupra tuturor aspectelor ce îi privesc. Avocatul Maria Vizitiu explică pentru Evenimentul Zilei:

„Chiar și în cazul în care există copii minori, divorțul poate fi realizat la notar, dacă soții cad de acord asupra următoarelor aspecte: exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței minorului – la locuința mamei ori la locuința tatălui.”

Totodată, părinții trebuie să stabilească și:

modul de participare a fiecăruia la întreținerea copilului ;

programul de vizite și relaționare al copilului cu părintele nerezident.

Aceste detalii sunt incluse într-un plan parental, care trebuie avizat pozitiv de autoritatea tutelară. Dacă autoritatea confirmă că acordul este în interesul copilului, notarul poate finaliza procedura.

Divorțul în instanță este necesar atunci când:

nu există acord între soți;

unul dintre parteneri refuză să se prezinte la notar ;

apar neînțelegeri legate de custodie, pensie alimentară, împărțirea bunurilor.

În aceste cazuri, procedura este mai lentă și mai complexă, implicând mai multe termene, dovezi și eventuale expertize.

Pentru cuplurile care aleg să se despartă amiabil, divorțul la notar rămâne cea mai rapidă, eficientă și puțin traumatizantă opțiune. Este posibil chiar și în cazul în care există copii minori, atât timp cât cei doi părinți se pun de acord asupra tuturor detaliilor esențiale pentru binele copilului.