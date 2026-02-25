Cel mai lăudat film cu pirați din ultimii ani, lansare oficială. Unde puteți urmări „The Bluff”

Cel mai apreciat film cu pirați din ultimii ani a ajuns, în sfârșit, la public. „The Bluff” promite o aventură intensă pe mare, cu confruntări spectaculoase, personaje complexe și o poveste care readuce în prim-plan farmecul producțiilor clasice cu corsari, informează Express.

Filmul cu pirați lansat de Prime Video, este deja considerat de critici drept cea mai reușită producție de gen apărută după fenomenul global declanșat de seria „Pirații din Caraibe”.

Noua peliculă de acțiune îi aduce în prim-plan pe Priyanka Chopra și Karl Urban. Atmosfera întunecată și confruntările fără menajamente par să fi readus în atenție farmecul aventurilor maritime, într-o manieră mai dură și mai matură decât producțiile clasice cu pirați.

De la succesul uriaș al francizei „Pirates of the Caribbean”, publicul a așteptat ani la rând o nouă poveste care să captureze adrenalina duelurilor pe mare. Ultimul capitol al seriei, Pirații din Caraibe: Dead Men Tell No Tales, a lăsat un gol pe care studiourile au ezitat să îl umple, chiar dacă Disney continuă să lucreze la o relansare a francizei.

Producția „The Bluff” o distribuie pe Chopra în rolul temutei Ercell „Bloody Mary” Bodden, un pirat din secolul al XIX-lea care încearcă să lase în urmă viața plină de violență. Stabilită pe insula pitorească Cayman Brac, eroina își așteaptă soțul, TH, interpretat de Ismael Cruz Córdova, sperând la un nou început.

Cu o combinație de dramatism, acțiune viscerală și peisaje exotice, filmul pare să fi reaprins interesul pentru aventurile cu pirați, oferind publicului exact doza de spectacol pe care o aștepta de aproape un deceniu.

Fără să bănuiască ce i se pregătește, TH ajunge prizoniera căpitanului Connor, interpretat de Karl Urban, un lider nemilos măcinat de dorința de răzbunare împotriva lui Ercell, fostul său protejat devenit inamic. Capturarea ei declanșează o confruntare violentă, pe măsură ce echipajul de pirați al lui Connor pornește un atac devastator asupra insulei lui Ercell.

În tabăra adversă, Lee, mâna dreaptă a căpitanului și un luptător redutabil, este adus la viață de Temuera Morrison, cunoscut publicului din universul „Star Wars”. Sub presiunea asediului, eroina este forțată să-și reactiveze instinctele de pirat, într-o ultimă încercare de a-și apăra teritoriul și de a-și regăsi soțul dispărut.

Filmul se transformă rapid într-un carusel de dueluri cu săbii, cascadorii spectaculoase și capcane ingenioase, într-un spectacol intens dedicat fanilor genului de acțiune.

La cârmă se află regizorul Frank E. Flowers, în timp ce producția poartă amprenta fraților Anthony Russo și Joe Russo, cunoscuți pentru implicarea lor în seria Avengers: Endgame. Lansată miercuri, 25 februarie, pe platforma Prime Video, producția a fost primită favorabil atât de public, cât și de critici. Mulți au remarcat intensitatea scenelor de luptă și forța interpretării actriței din rolul principal.