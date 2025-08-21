International „Cel mai amabil judecător din lume” a murit, după o lungă luptă cu boala







Judecătorul Frank Caprio, care a devenit cunoscut pe rețelele de socializare datorită videoclipurilor virale în care aplica legea cu bunătate, a murit la vârsta de 88 de ani, „după o lungă și curajoasă luptă cu cancerul pancreatic” potrivit anunțului publicat pe contul său de Instagram.

Judecătorul american Frank Caprio, care a câștigat un număr uriaș de admiratori prin videoclipurile virale ce surprindeau compasiunea sa din sala de judecată, a murit la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut miercuri pe pagina sa de Instagram, urmărită de 3,2 milioane de persoane, unde a fost menționat faptul că a pierdut „o lungă și curajoasă luptă cu cancerul pancreatic”.

„Iubit pentru compasiunea, umilința și credința sa neclintită în bunătatea oamenilor, judecătorul Caprio a atins viețile a milioane de oameni prin munca sa în sala de judecată și nu numai” , se mai arată în postare.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Judge Frank Caprio (@therealfrankcaprio)

Frank Caprio a fost judecător la un tribunal din Providence, Rhode Island, timp de aproape 40 de ani. Supranumit „cel mai amabil judecător din lume”, el a devenit cunoscut după ce videoclipurile în care făcea dreptate cu zâmbetul pe buze au strâns peste un miliard de vizualizări pe rețelele de socializare. Ultimii ani ai carierei, încheiată în 2023, au fost prezentați în emisiunea TV Caught In Providence.

Cu o zi înainte de anunț, judecătorul postase un mesaj de pe patul de spital, în care scria: „Din păcate, am avut un eșec, sunt din nou în spital acum și vin din nou la tine rugându-te să mă pomenești din nou în rugăciunile tale.”

Într-un videoclip devenit viral, Frank Caprio a anulat amenda de circulație primită de un barman care trecuse pe roșu, motivând că acesta câștiga mai puțin de 4 dolari pe oră.

Într-un alt videoclip, asculta cu empatie povestea unei femei al cărei fiu fusese ucis, iar apoi a decis să anuleze amenzile acesteia, care ajungeau la 400 de dolari.