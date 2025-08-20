Politica Scandal la România TV. Silviu Mănăstire acuză presiuni din cauza unei emisiuni despre președintele Senatului







Jurnalistul Silviu Mănăstire, realizatorul emisiunii „Cutia Neagră” de la România TV, a transmis public o scrisoare deschisă în care îl acuză pe Mircea Abrudean, președintele Senatului României și lider al Partidului Național Liberal, că ar exercita presiuni directe și indirecte asupra postului de televiziune.

În mesajul publicat, Silviu Mănăstire afirmă că situația afectează libertatea editorială și solicită sprijinul organizațiilor de jurnaliști, al ONG-urilor care militează pentru independența presei și al ambasadelor statelor partenere ale României.

În scrisoarea transmisă public, jurnalistul îi cere lui Mircea Abrudean să înceteze orice formă de presiune asupra România TV și a emisiunii pe care o realizează.

„Îi solicit public președintelui Senatului României, Mircea Abrudean, al doilea om în Stat, să înceteze orice formă de presiune directă sau indirectă asupra managementului România TV, televiziune care găzduiește emisiunea Cutia Neagră, pe care o realizez și o prezint”, afirmă Silviu Mănăstire.

Realizatorul susține că presiunile exercitate „îl descalifică și dezonorează” pe Mircea Abrudean raportat la funcția pe care o deține.

Silviu Mănăstire afirmă că presiunile ar avea legătură cu informații despre „averea de milioane de euro obținută din afaceri pe bani publici” de către Mircea Abrudean.

„Blocarea dezvăluirilor despre averea de milioane de euro obținută din afaceri pe bani publici de către Mircea Abrudean nu ar trebui să fie printre îndeletnicirile celui de-al doilea om în Stat”, susține acesta.

El mai precizează că presa trebuie să rămână „liberă și puternică”, atâta timp cât se bazează pe fapte, documente și probe verificabile.

În mesajul transmis, Silviu Mănăstire îl invită pe Mircea Abrudean să ofere explicații publice despre modul în care și-ar fi construit averea:

„Poate accepta provocarea de a explica public cum și prin ce metode a reușit în 12 ani să devină bogat, spre foarte bogat, administrând doar funcții publice și politice în timp ce coordona afaceri private de consultanță, legate eminamente de bani publici”, se arată în mesaj.

Potrivit realizatorului, în ediția de vineri a emisiunii „Cutia Neagră” vor fi prezentate documente și probe referitoare la afacerile și averea lui Mircea Abrudean.

Silviu Mănăstire își exprimă speranța că organizațiile profesionale ale jurnaliștilor, ONG-urile de profil, precum și ambasadele statelor partenere vor urmări cazul și vor sprijini demersul de apărare a libertății editoriale.