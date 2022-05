Bomba momentului în televiziune! Jurnalistul Silviu Mănăstire pleacă de la B1TV. Cum s-a ajuns aici

Jurnalistul Silviu Mănăstire și-a anunțat demisia de la postul de televiziune B1TV după șapte ani de colaborare. Motivul acestei decizii, spune jurnalistul, ar fi rutina zilnică: „La un moment dat, te saturi de oameni, de locuri, alții la rândul lor se satura poate de tine. Se numește rutina. Uneori e buna, de cele mai multe ori nu.”

Silviu Mănăstire: The show must go on

În mesajul sau, jurnalistul spune că este adevărat zvonul cu privire la plecarea sa după 7 ani de la postul B1TV, mulțumind totodată celor care l-au urmărit, dar în special producătorului său Alexandru Chiritoi.

Silviu Mănăstire: „O mulțime de binevoitori în sensul propriu al cuvântului dar și mulți alti binevoitori cu ghilimelele de rigoare mă întreabă direct sau prin intermediari dacă am plecat de la B1TV. Răspunsul este DA. Colaborarea mea cu această televiziune s-a încheiat după șapte ani. Înainte de a pleca am avut un binemeritat concediu în care am rezolvat multe lucruri personale.

Trebuie sa le mulțumesc încă o data aici și acum oamenilor minunați, telespectatorilor mei, care au fost alături de mine în această aventură. Fără pile, fără cunoștințe si relații am construit un brand cu voi alături. În breasla asta au fost vremuri în care șefi din SRI hotărau cine moderează emisiuni la tv. Emisiunea vă aparține. Știu ca veți fi alături de mine, așa cum am spus la finalul ultimului dosar: în vremuri mai bune, în locuri mai bune.

Nu exista nicio teorie a conspirației în ceea ce privește plecarea mea, deci trebuie să ii dezamăgesc pe iubitorii de bârfe. Nu mă consider vedetă media și așa cum se întâmpla în viața fiecăruia dintre noi, din când în când, joburile se schimbă, proiectele se schimbă. Este valabil și pentru profesia de jurnalist. De aceea nu am folosit plecarea mea pentru a face din ea o știre. Sutele de mesaje primite în ultimele săptămâni m-au obligat să vă dau aceste explicații.

Motivul plecării de la B1 TV

De ce am plecat? Pentru că tot așa cum se întâmpla în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, la un moment dat, te saturi de oameni, de locuri, alții la rândul lor se satură poate de tine. Se numește rutina. Uneori e bună, de cele mai multe ori nu.

Câteva lucruri trebuie însă precizate: Dosar de politician (emisiunea realizată de Silviu Mănăstire) a fost emisiunea de prime time a postului B1TV. Ne-am bătut de la egal la egal cu cei mari din branșă. Cu formate de televiziune bine finanțate și cu mega echipe în spate. Am câștigat, am si pierdut. Nimeni nu ne-a ignorat însă. A fost doar munca mea şi a unui tânăr şi pasionat producător de televiziune pe nume Alexandru Chiritoi. Îți mulțumesc Alex!

Cei mai importanți şi relevanți politicieni, mai simpatici sau nesimpatici, au venit să dea răspunsuri la întrebările dumneavoastră adresate de mine. În șapte ani nu a scăpat niciunul deși de multe ori nu veneau tocmai foarte fericiți în studio. Sau dacă nu veneau “pentru că nu aveam haz” cum îmi spunea un “mare lider”, cu siguranța se uitau la emisiune cu înfrigurare.

PS: atât timp cât Dosar de politician a fost emisiunea de prime time a televiziunii B1TV profitul acestui post de news& talk-show politic a fost de peste 6 milioane de euro”, a scris Silviu Mănăstire în postarea sa de pe Facebook.