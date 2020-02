Silviu Mănăstire i-a dezvăluit jurnalistului Mirel Curea că, deși avea deja 10 ani de presă în spate, prin 2012, când și-a început emisiunea la Realitatea, a avut parte de reacții nedrepte din partea unora sau altora.

”Și, mai erau unii care spuneau <Băi, dar cine e bărbosul acesta gras?> Atunci eram puțin mai corpolent, pentru că nu erau regulile de televiziune. După ce am intrat în televiziune, ai grijă un pic cu alimentația, în fine… <Băi, cine e grasul acesta care urlă la televizor, de unde vine acesta, l-a adus de pe stradă?> Păi, nu am venit de pe stradă, aveam deja, atunci, aveam aproape 10 ani de presă scrisă. În 2004- 2005, după ce am început trainingurile la CRJI, am participat la un concurs național ce au organizat ei, de presă de investigații, am făcut niște investigații interesante, evident pentru posibilitatea presei de la Cluj”, a mărturisit Silviu Mănăstire.

„Jurnalistul cu dosarele”, așa cum mai este cunoscut în presă, a ținut să clarifice că „<grasul, cu barbă, care urla la televizor>, nu venise de pe stradă. Nu era <unul de pe stradă>, sau cum mai scriau alți proști, <Bă, ăsta intră pe Google, și-și ia informațiile de pe Google>. Nu merge așa.”

Mănăstire a mai adăugat că, „într-adevăr, știu foarte multe despre foarte mulți oameni, și din perspectiva faptului că am deja aproape 20 de ani de presă și pentru că știu să leg foarte bine informațiile și lucrurile.”

