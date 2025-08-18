Politica Mircea Abrudean, președintele Senatului, vrea să scape de scandalul achizițiilor de lux. Acuzații către Nicolae Ciucă și Mario Ovidiu Oprea. Exclusiv







Mircea Abrudean este un vechi membru PNL. Dar ține suficient de mult la pielea lui. Așa că s-a debarasat de scandalul achizițiilor de la Senat, aruncându-l în cârca doi colegi. Bolojan taie cheltuieli, Abrudean taie și el ce poate. A putut doi colegi. Pare un paradox, dar nu e.

Lux pe bani publici la Senat: achizițiile de 250.000 de euro, aprobate în mandatul lui Nicolae Ciucă și gestionate de Mario-Ovidiu Oprea. Senatul României a cheltuit, între iunie 2024 și primăvara lui 2025, peste 1,23 milioane de lei – echivalentul a mai bine de 250.000 de euro. Banii s-au dus pe obiecte de protocol extravagante: eșarfe din mătase, butoni cu pietre semiprețioase, serviete din piele saffiano, stilouri personalizate și icoane cu foiță de aur. Informația a fost dezvăluită de gazetarii.ro.

Potrivit documentelor din SICAP, toate aceste achiziții au fost aprobate de Secretariatul General al Senatului condus de Mario-Ovidiu Oprea, secretar general din septembrie 2022, în perioada în care Nicolae Ciucă era președintele Senatului (iunie 2023 – decembrie 2024).

Abrudean și Lista risipei

191 de eșarfe din mătase, cusute manual – 575 lei/bucată → 109.945 lei

252 portofele personalizate – 831 lei/bucată → 209.646 lei

202 curele din piele – 831 lei/bucată → 168.049 lei

398 perechi de butoni – 415–457 lei/pereche → 173.878 lei

160 serviete din piele saffiano – 1.134 lei/bucată → 181.512 lei

200 stickuri USB personalizate – 100 lei/bucată → 20.168 lei

Stilouri și pixuri – 844–1.093 lei/set → 187.184 lei

143 cravate de mătase – 575 lei/bucată → 82.315 lei

5 icoane cu foiță de aur – 1.680 lei/bucată → 8.400 lei

Totalul: 1.235.089 lei, adică peste 250.000 de euro.

Toate obiectele au fost achiziționate fără licitație, prin încredințare directă, de la aceeași firmă obscură, 12 DAV Avenue SRL, cu sediul într-un apartament din Ilfov și un singur angajat. În 2024, compania a avut un „an de aur”: cifra de afaceri a crescut cu 150%, iar profitul cu aproape 500%, aproape exclusiv din contractele cu Senatul.

Senatul a invocat „uzanțele diplomatice” și „necesitatea de a avea cadouri simbolice” pentru delegațiile interne și externe. Practic, luxul a fost decontat ca o formă de reprezentare oficială.

Scandalul a izbucnit însă după ce numele lui Mircea Abrudean, actual președinte al Senatului (din iunie 2025), a fost asociat cu aceste cheltuieli. Abrudean a reacționat la podcastul Contraste:

„Trecând peste fake news-ul grosolan care îmi atribuie mie aceste achiziții, ceea ce nu e cazul, pentru că au fost făcute în 2024, iar eu sunt președinte al Senatului din 24 iunie 2025 și am fost interimar între februarie și mai. Cât timp am condus instituția, nu au fost realizate asemenea achiziții. Cred că au fost luate doar niște stilouri Poenari, produse în România, care se dau ca protocol. Nu rețin să fi dat cadou altceva.”

Abrudean a mai precizat că președintele Senatului nu este ordonator de credite și nu decide achizițiile, acestea fiind gestionate exclusiv de Secretariatul General. Care erau conduse în aceea perioadă de doi colegi: Nicolae Ciucă, fost președinte al PNL și Mario-Ovidiu Oprea, fost senator PNL timp de 4 mandate. Și uite așa vinovații sunt tot la PNL...