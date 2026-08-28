Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a făcut o serie de clarificări importante după speculațiile apărute în spațiul public privind o posibilă plecare a sa din partid. Absența sa de la votul decisiv privind legea integrității din Senat a generat controverse, însă parlamentarul dă asigurări că rămâne loial formațiunii politice pe listele căreia a fost ales.

Deși a plecat în concediu pe fondul unor nemulțumiri, liderul grupului AUR din Senat susține că nu intenționează să părăsească tabăra politică și nici să schimbe direcția de vot stabilită de conducerea partidului.

Pentru a opri criticile aduse în ultima perioadă, senatorul a transmis un mesaj public în care își reafirmă angajamentul față de formațiunea condusă de George Simion. Acesta a menționat că decizia sa de a nu mai alimenta polemicile are ca scop protejarea imaginii partidului.

„Am decis să mă opresc să răspund acuzațiilor care mi se aduc legate de legea integrității incluzând amendamentul Fritz. Pentru a proteja partidul AUR, pe listele căruia am fost ales și pentru care am reintrat în politică după 20 de ani. O spun încă o dată: nu voi pleca din AUR și nu voi vota altfel decât partidul AUR în parlament”, a anunțat Peiu, pe pagina lui de Facebook.

În plus, parlamentarul a subliniat că susținerea sa pentru conducerea actuală rămâne neschimbată, considerând că opțiunile politice ale formațiunii sunt cele potrivite pentru România în acest moment.

„Nu cred ca astăzi este o opțiune politică mai bună pentru România. Dacă mâine ar fi alegeri prezidențiale aș vota tot cu George Simion. Evident că voi face tot ceea ce am promis”, a adăugat acesta.

Pe lângă situația sa din partid, liderul senatorilor AUR a comentat și scenariile politice privind formarea unei noi majorități guvernamentale după reluarea activității parlamentare. În opinia sa, social-democrații ar avea capacitatea de a aduna numărul necesar de voturi, dar o astfel de construcție politică ar fi extrem de instabilă.

„Va fi o majoritate destul de fragilă și va fi bazată pe achiziționarea, între ghilimele, a unor parlamentari neafiliați sau cu grupuri parlamentare nou-înființate și va fi riscant pentru un guvern care va trebui să ia măsuri importante”, conform lui Peiu.

În privința strategiilor de alianță, Petrișor Peiu consideră că formațiunea din care face parte nu ar trebui să sprijine din umbră un executiv format din adversari sau competitori direcți, menționând explicit UDMR și PSD.

„Ar fi periculos ca un partid aflat pe primul loc în sondaje să susțină guvernul unui partid cu care se află în competiție”, a adăugat Peiu cu referire la un guvern PSD.

Senatorul a punctat clar condițiile în care AUR ar putea lua în calcul o colaborare politică la nivel înalt, excluzând susținerea unui cabinet fără o participare directă la putere: „Vrei voturile mele pentru Guvern, trebuie să fiu în guvern”.