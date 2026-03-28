Ce reguli se aplică pentru călătoriile cu avionul în Uniunea Europeană când ai bani cash asupra ta

Ce reguli se aplică pentru călătoriile cu avionul în Uniunea Europeană când ai bani cash asupra taAeroport. Sursa foto: Freepik
Transportul de bani în numerar cu avionul este permis în Uniunea Europeană, însă pasagerii trebuie să respecte reguli clare, mai ales atunci când călătoresc în afara spațiului comunitar. Deși nu există o limită maximă pentru suma transportată, legislația europeană impune obligații de declarare în anumite situații.

Reguli diferite pentru zborurile interne și cele externe

Pentru zborurile desfășurate exclusiv în interiorul Uniunii Europene, normele sunt mai permisive. Nu există o limită privind suma de bani pe care o poate avea un pasager asupra sa.

Totuși, autoritățile pot face verificări și pot cere explicații despre proveniența banilor, în special în cazul unor sume mari. Aceste controale apar fie în timpul verificărilor de rutină, fie atunci când există suspiciuni legate de legalitatea banilor.

Pragul de declarare pentru călătoriile în afara UE

În cazul deplasărilor care implică intrarea sau ieșirea din Uniunea Europeană, orice persoană care transportă 10.000 de euro sau mai mult, ori echivalentul în altă monedă, trebuie să declare suma autorităților vamale. Măsura are rolul de a preveni spălarea banilor și finanțarea activităților ilegale. Obligația nu vizează doar numerarul, ci și alte forme de valoare ușor convertibile.

În această categorie intră bancnotele și monedele, chiar dacă nu mai sunt în circulație, atât timp cât pot fi schimbate. De asemenea, sunt incluse instrumentele negociabile la purtător, precum cecurile de călătorie sau biletele la ordin fără beneficiar.

Euro. Sursă foto: Unsplsah

Mai mult, aurul este considerat o formă de valoare transportabilă, dacă respectă anumite criterii de puritate. Monedele trebuie să conțină cel puțin 90% aur, iar lingourile sau alte forme trebuie să aibă o puritate de minimum 99,5%.

Sancțiuni pentru nerespectarea regulilor

Nerespectarea obligației de declarare poate duce la sancțiuni contravenționale. În anumite situații, autoritățile pot decide confiscarea totală sau parțială a sumelor. Cu toate acestea, gravitatea măsurilor depinde de circumstanțe și de eventualele indicii privind activități ilegale.

