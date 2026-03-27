Banii viitorului, puși în circulație până la finalul anului 2026. Cum vor arăta noile bancnote

Se schimbă bancnotele euro până la finalul anului 2026. Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că noile bancnote vor circula inițial în paralel cu cele existente, pentru a permite o tranziție graduală și sigură. Aceasta va fi prima schimbare majoră de design de la seria „Europa”, lansată între 2013 și 2019.

Noile bancnote vor un design modern și prietenos cu mediu, fiind concepute pentru a reflecta diversitatea Europei atât din punct de vedere cultural, cât și natural. BCE a lansat deja procesul de reproiectare, care a început cu consultări publice și concursuri de design.

Tema centrală va fi „Râuri și păsări”, iar noile bancnote vor înfățișa specii precum barza albă, pescărușul albastru sau cățărătorul de ziduri, reprezentând diversitatea ecosistemelor europene. În același timp, reprezentanții BCE au anunțat că în acest proces vor fi folosite materiale și tehnologii cu un impact redus asupra mediului.

Pentru viitoarele bancnote, BCE a identificat două direcții principale. Prima variantă pune accent pe personalități marcante ale culturii și științei europene. Astfel, pe fața bancnotelor ar putea apărea Maria Callas pe 5 euro, Ludwig van Beethoven pe 10 euro, Marie Curie pe 20 de euro, Miguel de Cervantes pe 50 de euro, Leonardo da Vinci pe 100 de euro și Bertha von Suttner pe 200 de euro.

Pe verso, aceste bancnote ar ilustra scene din viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, de la artiști stradali și festivaluri, până la universități și piețe publice.

A doua direcție propusă se concentrează pe natură și instituțiile europene. Bancnotele ar putea ilustra pe față peisaje naturale și păsări europene, iar pe verso instituții importante precum Parlamentul European, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană sau Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

BCE a organizat în iulie 2025 un concurs pentru designul noilor bancnote, la care au participat sute de creatori din întreaga Europă. Acesta se va încheia la sfârșitul lunii martie.

O comisie de experți va evalua propunerile și va selecta zece designuri finale, câte cinci pentru fiecare temă, iar decizia finală va fi luată de Consiliul guvernatorilor BCE. Chiar și după alegerea designului, introducerea efectivă în circulație va necesita câțiva ani pentru implementarea tehnică și producția noilor bancnote.

Prima serie de bancnote euro, lansată în 2002, cuprindea valorile 5, 10, 20, 50, 100, 200 și 500 de euro, iar seria „Europa” a adus îmbunătățiri importante în ceea ce privește protecția împotriva falsificării și durabilitatea.