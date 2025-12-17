Ce este fenomenul de „nebulozitate stratiformă” . Cum va afecta vremea în următoarele zile

Temperaturile vor rămâne mai ridicate decât în aceeași perioadă a anului trecut, însă ceața va continua să afecteze diminețile în majoritatea regiunilor țării, au precizat meteorologii ANM pentru gândul.ro.

Meteorologii ANM anunță că sâmbătă temperaturile se vor menține asemănătoare de la o zi la alta, cu maxime între 3 și 12 grade. Cea mai ridicată valoare se va înregistra în dealurile de vest ale țării. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări. Precipitațiile vor fi reduse, iar condițiile de vreme uscată se vor menține în majoritatea regiunilor.

Începând de duminică, există posibilitatea unei răciri, însă temperaturile vor rămâne, în general, plăcute. În mod normal, în această perioadă, valorile termice ar fi trebuit să fie între -2 și 6 grade.Meteorologii estimează că valorile termice vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în zonele montane.

Meteorologii ANM anunță că în săptămâna 15 – 22 decembrie temperaturile vor fi mai ridicate decât media perioadei, cu o încălzire mai accentuată la munte. Aceeași tendință se va menține și între 22 și 29 decembrie.

Deși ultimele nopți au fost mai reci, în special în nord și centru, probabilitatea de ninsoare rămâne scăzută. Mulți români care sperau la un Crăciun cu zăpadă vor rămâne, astfel, dezamăgiți.

In perioada 22 – 29 decembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu precipitații local excedentare în sud și deficitare în nord-vest. În intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie, temperatura medie va scădea ușor sub valorile obișnuite, iar regimul pluviometric va fi deficitar în nord-vest.

Între 5 și 12 ianuarie, mediile valorilor termice se vor apropia de normal, pe întreg teritoriul țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în vest și nord-vest, iar în rest vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă.