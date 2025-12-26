Ce este Boxing Day, una dintre cele mai mari sărbători din Marea Britanie

Boxing Day este sărbătorită în fiecare an pe 26 decembrie și, deși a început inițial ca o tradiție caritabilă, a devenit o parte importantă a sezonului de sărbători din Marea Britanie. Astăzi, este cunoscută pentru reuniunile de familie, activitățile de iarnă, reducerile la cumpărături și meciurile de fotbal disputate a doua zi după Crăciun, conform eskimo.travel.

Din punct de vedere istoric, oamenii avuți ofereau „cutii de Crăciun”, cu cadouri, angajaților și celor aflați în nevoie. Aceste cutii conțineau alimente, bunuri sau bani, ca gest de apreciere după marea sărbătoare a creștinătății.

Semnificația modernă s-a extins. Ziua de Crăciun în Marea Britanie include acum cumpărături, relaxare cu familia, evenimente în aer liber și tradiții sezoniere. Chiar dacă cutiile caritabile nu mai sunt ceva obișnuit, ideea de dăruire și comunitate influențează în continuare modul în care este sărbătorită ziua.

În trecut, angajatorii duceau cadourile la biserici, iar de acolo erau împărțite persoanelor sărace. De asemenea, muncitorii primeau liber în această zi pentru a fi alături de familii.

Din punct de vedere istoric, Boxing Day a început în secolul al XVII-lea.

Anglia este cunoscută pentru vânzările majore de pe străzile principale și meciurile de fotbal. Și Scoția sărbătorește Boxing Day, deși se află aproape de Hogmanay, oferind lunii decembrie o doză în plus de festivități. Țara Galilor păstrează tradițiile legate de reuniunile de familie și evenimentele în aer liber. Irlanda de Nord sărbătorește Boxing Day ca sărbătoare legală, adesea legată de tradiții culturale și sportive.

Așadar, deși semnificația este comună, modul în care fiecare națiune sărbătorește conferă sărbătorii o aromă locală.

Pentru că este o zi liberă, atunci când 26 decembrie cade într-un weekend, ziua liberă legală oficială se mută în următoarea zi lucrătoare.