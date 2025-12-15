Florin Bratu și Miodrag Belodedici au inspirat viitorii fotbaliști

Zeci de copii de la Școala de Fotbal AS Dan Chilom au trăit o zi încărcată de emoție, bucurie și entuziasm, într-un eveniment special organizat de fondatorul școlii, Dan Chilom. Printre invitații de marcă s-au numărat două nume uriașe ale sportului românesc: Florin Bratu, fost atacant al echipei naționale și campion al României, și Miodrag Belodedici, singurul fotbalist român care a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni, cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad.

Cei doi au împărțit cadouri, au oferit autografe și s-au fotografiat cu micii fotbaliști, transformând evenimentul într-un moment cu adevărat emoționant atât pentru copii, cât și pentru părinți. Prezența lor a adus un plus de inspirație și motivație, iar atmosfera a fost una de sărbătoare autentică.

La eveniment a participat și Tudor Constantin, fost căpitan al echipei naționale de rugby, precum și politicianul Dan Cristian Popescu, susținător al proiectelor sportive pentru tineri, care a făcut pe Moș Nicolae, ocupându-se de cadouri.

Gesturile simple, dar pline de însemnătate, ale marilor sportivi au demonstrat încă o dată că fotbalul și sportul, în general, pot crea nu doar performanță, ci și caractere. Copiii au plecat acasă fericiți, cu brațele pline de daruri și inimile pline de inspirație.

Evenimentul a fost organizat cu implicarea atentă a lui AS Dan Chilom, Fundației Dan Cristian Popescu și Gold Nutrition România.

Dan Chilom, fost fotbalist și fondator al școlii, continuă să construiască un mediu în care copiii se dezvoltă prin disciplină, respect și pasiune pentru sport.