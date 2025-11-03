Cazul Andreea Cuciuc reaprinde scandalul. Botgros vrea anchetă, familia Cuciuc vorbește despre otrăvire

Republica Moldova. Maestrul Nicolae Botgros a cerut reluarea anchetei privind moartea Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, care a decedat subit pe 15 noiembrie anul trecut. Într-o postare pe Facebook, dirijorul a subliniat că justiția trebuie realizată în cadrul instituțiilor de drept, nu la televizor sau pe rețelele sociale. Totodată, acesta a asigurat că familia sa va colabora deplin cu organele de anchetă și își dorește un proces transparent, menit să clarifice toate circumstanțele tragediei.

„Suntem la fel de cointeresați să se stabilească adevărul, ce și cum s-a întâmplat în acea seară, în acel local unde a avut loc tragedia care a zguduit toată societatea. Să fie cercetat amănunțit fiecare moment, fiecare acțiune a celor prezenți. Regret că nu s-a făcut până acum și că nu a fost audiat Cristian, dar și alți tineri prezenți acolo. Cristian are 26 de ani, este suficient de matur să răspundă la toate întrebările”, a scris Nicolae Botgros.

Maestrul a îndemnat publicul să nu se lase influențat de zvonuri sau speculații.

„Noi, familia Botgros, am fost și suntem alături de familia Cuciuc. Dar durerea și suferința nu ne permit tot timpul să fim raționali. Avem multe semne de întrebare, însă răspunsurile trebuie să vină de la organele de anchetă. Ne vom prezenta la toate solicitările acestora și propunem ca orice comunicare cu familia Cuciuc să se facă prin intermediul avocaților noștri, pentru a asigura un proces transparent”, a adăugat el.

Botgros a mai subliniat că justiția trebuie realizată exclusiv prin poliție, procuratură și instanță, nu prin declarații televizate sau postări pe social media.

Și Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, a reacționat la acuzații, afirmând că întreaga familie suferă din cauza zvonurilor și că se va folosi de căile legale pentru a-și apăra onoarea și demnitatea. Violonistul a subliniat că astfel de declarații afectează nu doar imaginea sa publică, ci și viața personală a familiei.

„În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om. Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură”, a scris muzicianul pe rețelele sociale.

Ultimele cuvinte ale adolescentei ar fi fost: „Mama, salvează-mă!”, povestește Diana Cuciuc pentru LIFE MD DOCUMENTARY. Mama tinerei este convinsă că fiica sa a fost otrăvită intenționat:

„Nu pot să uit și n-am să uit niciodată cum poți, ce inimă, ce suflet ai să joci atât de bine un rol și să te apropii de părinții îndurerați, care nu știu… cum să vă zic… ce avem noi în sufletul nostru? Bunelul acestuia ne telefona aproape în fiecare zi. Aveam întrebări fără răspuns: cu ce ocazie, de unde și până unde ne contactează, de ce ne scrie mesaje și cât de tare îl durea sufletul după copilul meu?”, declară părinții.

Părinții acuză și că înregistrările video de la local nu au fost prezentate integral.

„Ne-au spus: ”Duceți-vă și înmormântați-vă copilul, după aia veți vedea imaginile”. Dar când am văzut camera 2, secvența de la ora 8:10 până la 9 nu era disponibilă. Video nu este complet”, spun ei.

La o zi după acuzații, Nicolae Botgros și nepotul său Cristian au reacționat.

Andreea Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, s-a stins din viață pe 15 noiembrie anul trecut, în timpul balului bobocilor la colegiul „Ștefan Neaga”, organizat într-un pub din sectorul Botanica. Moartea sa a rămas învăluită în controverse, iar reacțiile recente au readus cazul în prim-planul public.