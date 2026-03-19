Programul Rabla 2026. Bugetul posibil, după un an cu fonduri necheltuite

Sursa foto: Ministerul Mediului / Facebook
Ministerul Mediului, prin AFM, a alocat anul trecut un buget inițial de peste 1,4 miliarde de lei pentru Programul Rabla, însă după schimbarea Guvernului valoarea ecotichetelor a fost redusă la jumătate, iar finanțarea a ajuns la 200 de milioane de lei. Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive, a afirmat că restul sumelor au rămas în bugetul AFM, iar statul are în prezent peste 1,2 miliarde de lei disponibile pentru Programul Rabla 2026, potrivit ProMotor.

Bugetul pentru Programul Rabla 2025, redus semnificativ

Mircea Fechet, fostul ministru al Mediului, declara în iunie anul trecut că Programul Rabla 2025 va avea un buget de 1,43 miliarde de lei, iar ecotichetul pentru mașini 100% electrice urma să crească la 7.500 de euro. După schimbarea Guvernului, bugetul a fost redus la 200 de milioane de lei, în timp ce voucherele pentru vehiculele electrice au scăzut la 3.700 de euro.

Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive, consideră că decizia Ministerului Mediului de a reduce cu aproape 90% bugetul Programului Rabla nu a fost justificată.

„Banii pentru Programul Rabla sunt de la instituția europeană care gestioneaza certificatele de carbon. Această sumă de 1,43 miliarde de lei, deci, provine din fonduri europene. De aceea, este inexplicabil de ce a fost tăiat bugetul, pentru că banii nu puteau fi folosiți la alte proiecte”, a declarat Cherciu, pentru ProMotor.

Restanțele la întreținere nu se penalizează imediat. Care este perioada de grație pentru români
Războiul din Iran a intrat în faza de lovituri asupra instalațiilor de gaze naturale. Trump amenință cu distrugerea South Pars dacă Teheranul mai atacă țările din Golf. Live text

Banii au rămas la Administrația Fondului de Mediu

Pentru a afla ce s-a întâmplat cu bugetul necheltuit al Programului Rabla 2025, Ciprian Cherciu a cerut informații de la Administrația Fondului de Mediu.

„AFM a confirmat, într-un răspuns oficial, că sumele rezultate în urma ajustării bugetare au rămas în bugetul instituției. Deci, Statul a rămas de anul trecut cu peste 1,2 miliarde de lei pentru susținerea Programului Rabla. Așadar, nu e cazul să așteptăm după aprobarea bugetului de stat. Mai ales că fondurile pentru Rabla nu vin de la bugetul național”, a explicat Cherciu.

Administrația Fondului de Mediu

Administrația Fondului de Mediu. Sursa foto: Arhiva EVZ

Având în vedere fondurile disponibile pentru Programul Rabla 2026, Ciprian Cherciu consideră că valoarea ecotichetelor, mai ales pentru mașinile 100% electrice, ar trebui dublată, ceea ce ar putea crește interesul pentru astfel de achiziții.

Proiectele din 2026 ar depinde buget

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că negocierile cu Ministerul Finanțelor vor începe după aprobarea bugetului național, pentru a stabili ce proiecte vor fi demarate în 2026.

„În momentul în care vom avea bugetul național vom putea să începem negocierile cu Ministerul Finanțelor cu privire la bugetul AFM-ului, care este o lege separată, dar care trebuie să fie adoptată după ce se adoptă legea bugetului național”, a explicat Buzoianu.

Directorul Muzeului Satului: Înainte, cultura servea ideologiei de partid, acum nu mai servește nimănui
Motivul pentru care Trump s-a transformat din pacificator în războinic. Marile controverse ale confictului din Iran
Marea miză pe care o are lumea occidentală în războiul din Iran. Ce ar însemna înfrângerea SUA

