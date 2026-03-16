Controale pentru vehiculele de mare tonaj în București. Ciprian Ciucu anunță sancțiuni pentru transportatori
- Bianca Ion
- 16 martie 2026, 18:14
Primăria Municipiului București anunță intensificarea controalelor pentru vehiculele de mare tonaj care circulă în Capitală fără autorizație. Primarul general Ciprian Ciucu spune că traficul greu afectează infrastructura orașului și că transportatorii care nu respectă regulile vor fi sancționați.
Ciprian Ciucu Ciucu: Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini
Primarul Capitalei a afirmat că numeroase vehicule comerciale tranzitează Bucureștiul fără a plăti taxele necesare, situație care, în opinia sa, contribuie la degradarea infrastructurii și la creșterea poluării.
„Unul din șase vehicule, cu taxa plătită. Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”, a afirmat Ciprian Ciucu.
Edilul a subliniat că vehiculele comerciale folosesc infrastructura orașului mult mai intens decât traficul obișnuit și ar trebui să contribuie corespunzător la costurile generate.
„Este normal ca cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii orașului și cine poluează mai mult să contribuie mai mult. Un vehicul comercial circulă lejer între șapte și nouă ore pe zi. Cu alte cuvinte, folosește infrastructura orașului mult mai intens.”
Ciprian Ciucu: Mă voi asigura că sancțiunile sunt mai mari decât plata taxei
Pentru a facilita controlul respectării regulilor, Primăria a introdus un mecanism de verificare prin care numărul de înmatriculare al unui vehicul poate fi introdus într-o aplicație publică, iar sistemul arată dacă taxa de acces a fost achitată. Primarul Capitalei a spus că a testat personal sistemul în drum spre sediul Primăriei.
„Am testat mecanismul de verificare. În drumul spre PMB am întâlnit 6 vehicule cu masa mai mare de 5 tone. Le-am introdus numerele de înmatriculare și am avut un șoc. Doar unul dintre ele avea taxa achitată. O betonieră. Restul NU!”
Ciprian Ciucu a transmis că autoritățile vor intensifica verificările și că transportatorii care nu respectă regulile vor fi sancționați de Poliția Locală.
„Bucureștiul nu mai poate funcționa așa, ca un sat fără câini, în care legea este facultativă, iar controalele cvasiinexistente. Regulile sunt aceleași pentru toți. Cine circulă cu vehicule grele în oraș plătește taxa. Cine nu o plătește va fi sancționat de către Poliția Locală. Mă voi asigura că sancțiunile sunt mai mari decât plata taxei”.
Poliția locală va face controale zilnice
Poliția Locală a Municipiului București desfășoară controale zilnice pentru a verifica respectarea restricțiilor de tonaj. În cadrul acestor acțiuni sunt verificate vehicule precum betoniere, basculante sau platforme de aprovizionare, în special în zonele A și B ale Capitalei, unde restricțiile se aplică vehiculelor cu masa mai mare de 5 tone.
Reprezentanții Primăriei explică faptul că aceste restricții au fost introduse pentru a proteja anumite sectoare de drum și pentru a reduce riscurile din trafic.
„Sunt impuse pentru a fi protejate respectivele sectoare de drum, dar și pentru siguranța traficului și prevenirea ambuteiajelor în trafic”, au transmis reprezentanții PMB.
În ultimele trei săptămâni, controalele au vizat aproximativ 850 de vehicule de mare tonaj, iar sancțiunile aplicate au ajuns la un total de 545.000 de lei. Verificările s-au desfășurat pe mai multe artere importante din oraș, printre care Șoseaua Pantelimon, intersecția Calea Floreasca cu Șoseaua Ștefan cel Mare, precum și bulevardele Barbu Văcărescu, Mihai Bravu și Iancu de Hunedoara.
