Controale pentru vehiculele de mare tonaj în București. Ciprian Ciucu anunță sancțiuni pentru transportatori

Primăria Municipiului București anunță intensificarea controalelor pentru vehiculele de mare tonaj care circulă în Capitală fără autorizație. Primarul general Ciprian Ciucu spune că traficul greu afectează infrastructura orașului și că transportatorii care nu respectă regulile vor fi sancționați.

Primarul Capitalei a afirmat că numeroase vehicule comerciale tranzitează Bucureștiul fără a plăti taxele necesare, situație care, în opinia sa, contribuie la degradarea infrastructurii și la creșterea poluării.

„Unul din șase vehicule, cu taxa plătită. Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Edilul a subliniat că vehiculele comerciale folosesc infrastructura orașului mult mai intens decât traficul obișnuit și ar trebui să contribuie corespunzător la costurile generate.

„Este normal ca cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii orașului și cine poluează mai mult să contribuie mai mult. Un vehicul comercial circulă lejer între șapte și nouă ore pe zi. Cu alte cuvinte, folosește infrastructura orașului mult mai intens.”

Pentru a facilita controlul respectării regulilor, Primăria a introdus un mecanism de verificare prin care numărul de înmatriculare al unui vehicul poate fi introdus într-o aplicație publică, iar sistemul arată dacă taxa de acces a fost achitată. Primarul Capitalei a spus că a testat personal sistemul în drum spre sediul Primăriei.

„Am testat mecanismul de verificare. În drumul spre PMB am întâlnit 6 vehicule cu masa mai mare de 5 tone. Le-am introdus numerele de înmatriculare și am avut un șoc. Doar unul dintre ele avea taxa achitată. O betonieră. Restul NU!”

Ciprian Ciucu a transmis că autoritățile vor intensifica verificările și că transportatorii care nu respectă regulile vor fi sancționați de Poliția Locală.