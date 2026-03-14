Ciprian Ciucu, înjurat pe stradă. Salariul pe care îl primește primarul general

Primarul general al București, Ciprian Ciucu, a declarat că experiența interacțiunii cu oamenii s-a schimbat după ce a preluat conducerea Primăriei Municipiului București. Edilul a povestit că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, a fost înjurat pe stradă, o situație care l-a surprins, mai ales că, în perioada în care era primar de sector, spune că reacțiile oamenilor erau în general favorabile.

Ciprian Ciucu a mai povestit că, în perioada în care conducea un sector al Capitalei, oamenii îl primeau cu deschidere și îi prezentau direct problemele cu care se confruntau.

„Ca primar de sector am fost foarte bine primit, pe oriunde am mers. Favorabilitatea era foarte, foarte mare. Ca primar general, cineva m-a înjurat, în urmă cu vreo două săptămâni, și eram uimit: de ce mă înjură? În fine, am zis ok, am întors capul și am mers mai departe. Dar e ceva nou pentru mine, pentru că măcar știam de ce mă înjură – «hoților» și așa mai departe. Dar n-am furat și am eliminat corupția pe unde am fost”, a declarat primarul, la un post TV.

Edilul a adăugat că există și persoane care, în opinia sa, sunt „înărite” și nu sunt dispuse să asculte explicații sau argumente.

Primarul general a mai spus că interacțiunea cu locuitorii orașului continuă, însă discuțiile sunt diferite față de perioada în care conducea un sector.

„Până acum, oamenii îmi spun ce nevoi au și ce așteptări au de la mine. Când mergeam în sector, mă luau la scara blocului să-mi arate ce problemă au. Acum îmi arată diferite lucruri prin oraș”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă este bine plătit pentru funcția pe care o ocupă, edilul a precizat că salariul său actual este de aproximativ 19.000 de lei pe lună, adică mai puțin de 4.000 de euro: „Asta înseamnă undeva mai puțin de 4.000 de euro, dar vorbim despre administrarea unui buget de aproximativ 5 miliarde de lei, foarte mulți angajați, foarte multe instituții în subordine și bugete mari”.

Primăria Municipiului București gestionează unul dintre cele mai mari bugete publice locale din România și coordonează numeroase instituții și servicii publice din Capitală.