Comisiile parlamentare au aprobat bugetul TVR: 81% din fonduri merg pe salarii, sumele sunt mai mari în acest an

Comisiile parlamentare reunite de buget-finanțe au aprobat, marți, bugetele Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Pentru SRR s-au înregistrat 37 de voturi „pentru” și șapte „împotrivă”, iar pentru SRTv au fost 35 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă”.

Proiectul Guvernului prevede că bugetul SRR pentru acest an este de 470.000.000 de lei la credite de angajament și 470.000.000 de lei la credite bugetare, în creștere cu 5,45% față de anul trecut. Președintele-director general al SRR, Robert Schwartz, a declarat că bugetul instituției pentru acest an este cu 4% mai mare față de anul trecut.

„Sunt 470 de milioane de lei. Cheltuielile necesare pentru funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune în anul 2026 se ridică la suma de 520 de milioane de lei. Din bugetul alocat e clar că nu vom putea acoperi cheltuielile curente de funcţionare ale societăţii, pentru că salariile acoperă cam 62% din buget, cheltuielile pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - 36%”, a explicat Schwartz.

Potrivit președintelui-director general al SRR, 10% din cheltuielile pentru salarii sunt direcționate către formațiile artistice ale instituției.

„Cum bine ştiţi, avem şase formaţii artistice, care sunt mai mult decât ambasadorii noştri culturali şi în ţară şi peste hotare, patru posturi naţionale de radio, plus un post naţional online, nouă posturi regionale, Agenţia de presă RADOR, (editura - n.r.) Casa Radio, cu o producţie considerabilă de carte şi CD-uri - încă se mai cumpără CD-uri - şi avem Târgul de Carte Gaudeamus România, cu o caravană Gaudeamus, care a început în acest an la Craiova şi va continua în alte oraşe”, a spus acesta.

Proiectul Guvernului prevede că bugetul Societății Române de Televiziune pentru acest an este de 500.000.000 de lei la credite de angajament și aceeași sumă la credite bugetare, în creștere cu 3,34% față de anul trecut.

Președintele-director general al SRTv, Adriana Săftoiu, a declarat că bugetul pentru anul 2026 este alcătuit din 500 de milioane de lei de la bugetul de stat și 29 de milioane de lei din venituri proprii, iar salariile reprezintă aproximativ 81% din total.