Banii cash, „roată de rezervă”. De ce numerarul rămâne vital

Deși plățile digitale au câștigat teren în ultimii ani, numerarul rămâne un instrument esențial pentru cetățenii europeni, se arată într-un raport al Băncii Centrale Europene (BCE), citat de CNN. Analiza recentă a Băncii Centrale Europene (BCE) evidențiază importanța păstrării banilor cash în gospodării, în special în perioade de criză.

Analiza BCE a luat în calcul patru evenimente care au afectat Europa: pandemia de Covid-19, invazia Rusiei în Ucraina și penele majore de curent electric.

În toate aceste situații, cererea pentru bancnote a crescut semnificativ. Potrivit raportului, numerarul oferă atât o utilitate practică, cât și un beneficiu psihologic, fiind privit ca o „roată de rezervă” a sistemului de plăți.

„Numerarul asigură o redundanță vitală pentru orice sistem, deoarece niciun sistem nu este infailibil”, arată studiul.

Mai multe state europene au stabilit deja recomandări privind sumele pe care cetățenii ar trebui să le păstreze acasă. În Țările de Jos, Austria și Finlanda, autoritățile recomandă între 70 și 100 de euro per persoană, suficient pentru nevoile de bază timp de 72 de ore.

În Suedia, populația este sfătuită să aibă bani pentru a acoperi alimente, medicamente și combustibil pentru cel puțin o săptămână.

„Calculați costul total al acestor articole pentru familia dvs. și păstrați bani cash acasă, în bancnote de valoare mică”, mai arată BCE.

Experiențele recente demonstrează rolul crucial al numerarului, spun experții Băncii Centrale. În aprilie, o pană de curent masivă în Spania și Portugalia a blocat terminalele de plată, obligând magazinele să accepte doar numerar.

„În timpul pandemiei, mulți europeni au acumulat bani cash din cauza incertitudinii privind veniturile. Invazia Ucrainei a generat un fenomen similar, mai ales în statele apropiate zonei de conflict. „Oamenii au reacționat la riscul perturbărilor prin acumularea de lichidități portabile”, notează BCE.

De asemenea, Comisia Europeană le-a recomandat cetățenilor să își ia măsuri de precauție pentru o eventuală criză. În luna martie, Bruxelles-ul i-a îndemnat pe cetățeni să își asigure provizii de alimente și produse de bază pentru cel puțin 72 de ore, ca măsură de protecție în fața riscurilor generate de război, sabotaje sau atacuri cibernetice.

Suedia și Finlanda au mers mai departe, actualizând ghidurile de supraviețuire distribuite populației, care includ sfaturi practice pentru păstrarea apei și a produselor sanitare, cultivarea alimentelor acasă și pregătirea pentru eventuale întreruperi de curent sau de comunicații.