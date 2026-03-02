Câte adăposturi de protecție civilă există, în prezent, în România

Au trecut patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, iar evoluțiile recente din Iran readuc în prim-plan situația de securitate la nivel internațional. În acest context, în România există mai multe adăposturi de protecție civilă.

Potrivit datelor Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul Afacerilor Interne, în România există 5.770 de adăposturi de protecție civilă, atât publice, cât și private. Acestea pot găzdui, la nevoie, sute de mii de persoane.

Deși pe hârtie situația arată „ca la carte”, în realitate multe dintre aceste spații sunt simple subsoluri de bloc, neamenajate și improprii pentru a oferi protecție în cazul unui atac aerian. Autoritățile locale nu le-au mai acordat atenție, iar starea lor se degradează de la o zi la alta.

Potrivit celor mai recente date ale autorităților centrale, doar între 3% și 5% din populație ar putea fi adăpostită în aceste spații. Din cele 5.770 de locații înregistrate, 1.191 sunt funcționale, 3.345 sunt parțial funcționale, iar 1.234 sunt nefuncționale.

Cele mai multe adăposturi se află în județul Cluj și în municipiul Cluj-Napoca, urmate de județele Argeș, Brașov, Constanța și de București. La polul opus se situează județele Tulcea, Mehedinți, Vaslui, Ialomița și Călărași.

Ministerul Afacerilor Interne afirma că există trei etape în care, la nevoie, pot fi amenajate spații suplimentare pentru adăpostirea populației.

„În context, precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile HCSAT nr. 107/20152, protecția prin adăpostire a personalului autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, operatorilor economici și a populației în situații de conflict armat se realizează astfel: În faza I se utilizează fondul de adăpostire realizat din timp de pace (puncte de comandă de protecție civilă ale administrației publice centrale și locale și adăposturile publice/private), precum și adăposturile naturale oferite de teren; În faza a II-a se utilizează fondul de adăpostire completat prin amenajarea, în timp scurt, a unor subsoluri și a altor spații; În faza a III-a se completează fondul de adăpostire prevăzut în faza a II-a conform necesarului de adăpostit”, a transmis MAI, pentru G4Media.

De asemenea, ministerul a transmis situația adăposturilor pentru care au fost emise autorizații de protecție civilă, potrivit OMAI nr. 180/2022, defalcată pe județe pentru ultimii patru ani, au precizat reprezentanții MAI.

În ceea ce privește autorizațiile acordate în acest interval, cele mai multe s-au înregistrat în București–Ilfov, cu 80 de autorizații, și în Timiș, cu 32. În schimb, în județele Tulcea, Vaslui, Teleorman, Olt, Călărași, Ialomița și Brăila nu a fost emisă nicio autorizație.