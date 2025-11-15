Cătălin Predoiu, discuții cu omologul din Turcia despre stabilitatea și securitatea Mării Negre

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat vineri seară, într-o postare pe Facebook, că a discutat cu omologul său turc despre stabilitate şi securitate la Marea Neagră, precum şi despre întărirea cooperării în combaterea criminalităţii transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului de persoane, criminalităţii organizate şi traficului de droguri.

Cătălin Predoiu a transmis, vineri seară, pe Facebook, că a avut o convorbire telefonică cu ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, axată pe întărirea cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne. Oficialul român a precizat că discuţia a vizat inclusiv aspecte strategice, în beneficiul cetăţenilor din ambele state şi pentru creşterea securităţii regionale.

Ministrul a declarat că discuţiile au vizat dinamica cooperării bilaterale şi multilaterale, cu accent pe combaterea criminalităţii transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului de persoane, criminalităţii organizate şi traficului de droguri. Predoiu a subliniat că aceste teme influenţează direct siguranţa cetăţenilor şi stabilitatea mediului investiţional.

Oficialul a reafirmat importanţa Parteneriatului Strategic dintre România şi Turcia şi rolul major al Turciei în securitatea Mării Negre şi a Balcanilor. Predoiu a evidenţiat şi potenţialul ridicat de dezvoltare atât pe dimensiunea economică, cât şi pe cea de securitate.

Cătălin Predoiu a apreciat profesionalismul structurilor operative din ambele ministere şi a transmis că România şi Turcia sunt angajate ferm în consolidarea colaborării în domeniul Afacerilor Interne. El a subliniat importanţa menţinerii unui dialog constant între cele două state.

Ministrul de Interne a anunţat că, în perioada următoare, va avea loc o întâlnire la Bucureşti pentru aprofundarea discuţiilor şi avansarea proiectelor comune. Predoiu a precizat că întâlnirea va întări cooperarea bilaterală pe dimensiunea strategică şi operaţională.