Cătălin Predoiu, discuții cu omologul din Turcia despre stabilitatea și securitatea Mării Negre

Cătălin Predoiu, discuții cu omologul din Turcia despre stabilitatea și securitatea Mării NegreSursă foto: Facebook
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat vineri seară, într-o postare pe Facebook, că a discutat cu omologul său turc despre stabilitate şi securitate la Marea Neagră, precum şi despre întărirea cooperării în combaterea criminalităţii transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului de persoane, criminalităţii organizate şi traficului de droguri.

Cătălin Predoiu a discutat cu Ministrul de Interne din Turcia pentru securitatea Mării Negre

Cătălin Predoiu a transmis, vineri seară, pe Facebook, că a avut o convorbire telefonică cu ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, axată pe întărirea cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne. Oficialul român a precizat că discuţia a vizat inclusiv aspecte strategice, în beneficiul cetăţenilor din ambele state şi pentru creşterea securităţii regionale.

„ Am subliniat împreună că stabilitatea şi securitatea la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România şi Turcia, două state cu rol esenţial în arhitectura regională de securitate şi în dezvoltarea unui climat predictibil pentru mediul economic” a precizat Cătălin Predoiu

Predoiu a subliniat că stabilitatea şi securitatea la Marea Neagră reprezintă o prioritate pentru România şi Turcia, state cu rol esenţial în arhitectura regională de securitate. Ministrul a afirmat că menţinerea unui climat predictibil este importantă şi pentru mediul economic din cele două ţări.

Remus Ștefureac avertizează asupra riscului reprezentat de Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
Un dirijor împotriva lumii. Portretul neîmblânzit al lui Sergiu Celibidache

Accent pe combaterea criminalităţii transfrontaliere

Ministrul a declarat că discuţiile au vizat dinamica cooperării bilaterale şi multilaterale, cu accent pe combaterea criminalităţii transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului de persoane, criminalităţii organizate şi traficului de droguri. Predoiu a subliniat că aceste teme influenţează direct siguranţa cetăţenilor şi stabilitatea mediului investiţional.

Turcia. Sursa foto: Pixabay

Oficialul a reafirmat importanţa Parteneriatului Strategic dintre România şi Turcia şi rolul major al Turciei în securitatea Mării Negre şi a Balcanilor. Predoiu a evidenţiat şi potenţialul ridicat de dezvoltare atât pe dimensiunea economică, cât şi pe cea de securitate.

Cei doi miniștri se vor întâlni la București

Cătălin Predoiu a apreciat profesionalismul structurilor operative din ambele ministere şi a transmis că România şi Turcia sunt angajate ferm în consolidarea colaborării în domeniul Afacerilor Interne. El a subliniat importanţa menţinerii unui dialog constant între cele două state.

Ministrul de Interne a anunţat că, în perioada următoare, va avea loc o întâlnire la Bucureşti pentru aprofundarea discuţiilor şi avansarea proiectelor comune. Predoiu a precizat că întâlnirea va întări cooperarea bilaterală pe dimensiunea strategică şi operaţională.

 

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

