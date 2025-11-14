Avion turc de stingere a incendiilor, prăbușit în Croația. Pilotul și-a pierdut viața

Un nou incident aviatic lovește Turcia, după ce un avion de luptă împotriva incendiilor de pădure s-a prăbușit în Croaţia, iar pilotul a murit, a anunţat ministrul turc al Pădurilor, Ibrahim Yumakli. Tragedia survine la doar două zile după căderea unui avion militar C-130 în Georgia, în urma căreia 20 de persoane și-au pierdut viața, relatează AFP.

„Carlinga avionului nostru de luptă împotriva incendiilor (...) a fost găsită în apropierea oraşului croat Senj”, a anunţat ministrul turc, referindu-se la localitatea situată pe coasta de vest a Croației.

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc joi, când două aeronave turcești de stingere a incendiilor se întorceau în Turcia și au pierdut legătura cu controlul traficului aerian.

Una dintre ele a reușit să aterizeze pe un aerodrom din Croația, însă cealaltă s-a prăbușit, a precizat pe X ministrul Ibrahim Yumakli.

„Pilotul nostru a murit în acest accident tragic”, a transmis acesta.

Anterior, ministrul Yumakli explicase pe X că două aparate de tip AT-802, monomotoare, de fabricaţie americană, au plecat miercuri dimineaţa din Turcia spre Zagreb pentru operațiuni de mentenanță. Din cauza vremii, au fost nevoite să rămână peste noapte pe aeroportul din Rijeka. Joi, la ora locală 17.38 (16.38 ora României), au decolat din nou spre Zagreb, dar s-au întors din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

„Unul dintre aparatele noastre a aterizat pe aeroportul de la Rijeka, însă contactul radio cu celălalt s-a pierdut la (ora locală) 18.25 (17.25, ora României)”, a precizat ministrul.

Accidentul survine la câteva ore după repatrierea trupurilor a 20 de militari turci, morți marți în prăbușirea unui avion militar de transport C-130, de fabricație americană, în Georgia. Aeronava se întorcea din Azerbaidjan, țară din Caucaz aliată Turciei.

O anchetă este în desfășurare în cazul prăbușirii avionului C-130, iar autoritățile au suspendat toate zborurile acestor modele militare din dotarea armatei turce.