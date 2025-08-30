Social Cel mai mic oraș din lume, la o aruncătură de băț din România. Este un ținut de basm







Hum este un o localitate de basm, din mijlocul Istriei din Croația. A căpătat faimă pentru că este cel mai mic oraș din lume, conform expatincroatia.com. Amplasat la o altitudine de 349 de metri, oferă vederi minunate asupra dealurilor și pădurilor din jur.

Orășeul are doar 30 de locuitori și 2 străzi înguste de piatră. Localitatea, în sine, este, de asemenea, un monument de arhitectură și cultură din Evul Mediu.

Hum nu este înregistrat în Cartea Recordurilor, dar e considerat cel mai mic oraș din punct de vedere al suprafeții și numărului de locuitori. Este înconjurat de o zonă de aproximativ 100 m lungime și 35 m lățime.

Este situat în Istarska zupanija (Istrian) din nord-vestul Croației. Se află la 42 km vest de Rijeka, 33 km vest de Opatija, 20 km sud de granița cu Slovenia și 14 km de Buzet, la vest de muntele Ucka.

Bazele sale au fost puse în secolul al XI-lea, atunci când au fost construite primele case. La acea vreme, Istria aparținea de Imperiul franc. Contele Ulrich I a construit și a reconstruit o serie de castele din imperiu, inclusiv pe cele din Hum.

În 1102, Ulrich al II-lea a cedat orașul patrijarhatului Akvilejski (Patriarhul Aquileiei). Aceasta a fost prima dată când numele „Hum” a fost menționat într-un document. În următorii 500 de ani, Hum a rămas sub controlul Patriarhiei Aquileia, timp în care a fost denumit oraș-fort.

În secolul al XVII-lea, atunci când Hum era sub control venețian, zidurile de apărare au fost restaurate și au fost construite două turnuri, uși duble ale orașului, o cabană și alte clădiri administrative. De-a lungul istoriei, orașul a fost măcinat de numeroase conflicte interne, jafuri și campanii de cucerire.

Aspectul de astăzi al orașului a fost finalizat în secolul al XIX-lea, atunci când a fost construită Biserica Sf. Petru și Pavel.

Conform sursei citate, cele mai bune perioade pentru a vizita acest orășel sunt primăvara și începutul toamnei.Din aprilie până în iunie și din septembrie până în octombrie, vremea în este plăcut, caldă, cu temperaturi în jur de 15°C. Nu este prea cald, așa că este momentul perfect pentru a explora străzile fermecătoare din Hum sau pentru a face drumeții prin natura înconjurătoare.