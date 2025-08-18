EVZ Special

Acordurile care au încântat, deși au fost încălcate: Helsinki 1975

OSCE. Sursa foto: Arhiva EvZ
Acordurile care au încântat, deși au fost încălcate: Helsinki 1975. S-au împlinit 50 de ani, de când în capitala Finlandei, lumea diplomatică s-a înțeles asupra unor aspecte.

Ne aflam la trei decenii de la finalul celui de Al Doilea Război Mondial,  SUA și URSS erau în plin Război Rece.  URSS era în „era Brejnev”, cu a sa doctrină „a suveranității controlate”.

Helsinki  - URSS a câștigat moral prin Ac ordul Final?

Răspunsul la această întrebare îl vom găsi dacă ne uităm peste ce s-a decis atunci!  Iată cele 10 puncte asupra cărora s-a căzut de acord atunci:

  • ”Respectarea drepturilor inerente ale suveranității
  • Nerecurgerea la amenințarea sau la folosirea forței
  • Inviolabilitatea frontierelor
  • Integritatea teritorială a statelor
  • Reglementarea pașnică a diferendelor
  • Neintervenția în afacerile interne
  • Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
  • Egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul popoarelor de a dispune de ele însele
  • Cooperarea între state
  • Îndeplinirea cu bună credința a obligațiilor asumate conform dreptului internațional”

La Helsinki, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială și respectarea suveranității îi avantajau pe sovietici. Adică nimeni nu ar fi putut spune că URSS avea teritorii poloneze, germane sau românești ori slovace!

Helsinki - cât s-a respectat din aceste acorduri?

Evident că Acordul Final de la Helsinki a avut o existență tumultuoasă! În 1989-2000, prăbușirea URSS, implozia Iugoslaviei și destrămarea pașnică a Cehsoslovaciei au ținut capul de afiș.  În URSS, vor începe războaiele între fostele state unionale. Au fost conflicte între exclave și enclave. Rusia a sprijinit crizele din Transnistria, Nagorno Karabach.

Iugoslavia, atât cât mai rămăsese din ea prin 1999 (Serbia și Muntenegru) a fost bombardată de americani și NATO pentru a opri disputele cu Bosnia-Herzegovina și Croația. Nu mai rămăsese nimic din „reglementarea pașnică a diferendelor”.

Până la urmă, Actul Final de la Helsinki a fost mai mult o concluzie îndepărtată la finalul celui de Al Doilea Război Mondial decât vreo fereastră deschisă spre viitor.

Avuseseră loc în 1956 și 1968, intervenții ale URSS în Ungaria și Cehoslovacia, deci se dorea ca pe viitor să se evite astfel de acțiuni. De asta, în 1975, s-a ajuns la OSCE

Liderii care și-au pierdut viața și au semnat acordul

Trei lideri care au semnat Acordurile de la Helsinki au decedat prin violență: Aldo Moro, premierul Italiei, Olof Palme, premierul Suediei au fost asasinați. Nicolae Ceaușescu a fost executat în 25 decembrie 1989, de către noua putere instalată după 22 decembrie 1989.

