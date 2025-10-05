Cât de precise sunt inelele inteligente și cum se compară cu ceasurile de fitness

Inelele inteligente, în ciuda aspectului lor, reprezintă o tendință în creștere în industria tehnologiei datorită senzorilor avansați și a software-ului complex. Aceste dispozitive pot monitoriza diverse statistici de sănătate, inclusiv ritmul cardiac și calitatea somnului, și sunt ușoare, discrete și elegante. Deși nu dispun de senzori de mișcare avansați sau de GPS încorporat, acestea sunt încă o alegere populară pentru pasionații de fitness.

Cu toate acestea, inelele inteligente continuă să evolueze rapid, cu numeroase cereri de brevet depuse pentru utilizarea lor. În viitor, inelele inteligente disponibile pe piață ar putea urmări statisticile de sănătate, cum ar fi nivelul de glucoză din sânge, starea de hidratare și tensiunea arterială, ceea ce ar putea conduce la o utilizare sporită în aplicații medicale.

De asemenea, acestea s-ar putea integra perfect cu alte aplicații de fitness și sisteme de asistență medicală, oferind utilizatorilor o imagine mai holistică a sănătății lor. Următoarea generație de inele inteligente ar putea fi mai funcționale decât ceasurile de fitness, deoarece sunt plasate pe deget și nu pe încheietura mâinii. De exemplu, un inel inteligent care poate monitoriza igiena mâinilor în timp real a arătat o acuratețe de 97,8%, ceea ce este cu 10,2%-15,9% mai mare decât sistemele electronice de monitorizare utilizate în unitățile medicale.

Inelele inteligente și ceasurile inteligente utilizează tehnologia fotopletismografiei (PPG) pentru a detecta ritmul cardiac, care este mai bine absorbită de sânge decât de alte țesuturi corporale. Degetele produc măsurători mai precise ale ritmului cardiac decât încheieturile mâinilor, datorită rețelei robuste de vase de sânge aflate mai aproape de piele. Cu toate acestea, melanina, un pigment închis la culoare din piele, poate distorsiona măsurătorile PPG.

Inelele inteligente nu ar trebui tratate ca instrumente medicale, deoarece nu pot detecta aritmiile sau prezice atacurile de cord. Ele pot să nu înregistreze corect ritmul cardiac dacă dispozitivul nu este suficient de bine fixat sau dacă temperatura pielii este prea rece. Artifactele de mișcare pot afecta, de asemenea, precizia senzorilor optici.

Dispozitivele purtate la încheietura mâinii sunt mai potrivite pentru urmărirea antrenamentelor decât inelele inteligente, deoarece au mai mulți senzori și sunt mai bine echipate pentru a capta cu exactitate datele privind ritmul cardiac în timpul exercițiilor fizice. Inelele inteligente sunt adesea utilizate pentru urmărirea somnului datorită designului lor ușor și confortabil, dar este posibil ca acestea să nu fie fiabile în anumite aspecte ale urmăririi somnului.

O meta-analiză din 2024 a constatat că inelele inteligente variază în estimarea timpului total de somn și subestimează adesea durata fazei REM, o etapă crucială a somnului caracterizată prin activitate cerebrală crescută și vise vii.

În dezbaterea dintre inelul inteligent și ceasul inteligent, câștigătorul depinde de cum și când intenționați să le utilizați. Ambele dispozitive portabile au avantaje și dezavantaje și, deși nici inelele inteligente, nici ceasurile inteligente nu se laudă cu o precizie de 100%, acestea pot ajuta totuși la detectarea modelelor de măsurare a ritmului cardiac și a somnului.

