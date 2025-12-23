Cât costă un hectar de teren arabil în România, în funcție de regiune. Unii sunt chiar bogați

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele oficiale privind prețurile terenurilor agricole în România pentru anul 2024, pe baza informațiilor colectate și diseminate în cadrul Uniunii Europene prin Eurostat.

Aceste date arată evoluția prețurilor terenurilor arabile și a pășunilor permanente pe plan național, diferențele între regiuni și poziționarea României în context european.

Potrivit INS și datelor furnizate către Eurostat, prețul mediu al unui hectar de teren arabil în România în anul 2024 a fost de 43.280 lei/ha, ceea ce echivalează cu aproximativ 8.656 de euro la un curs de schimb de 5 lei pentru un euro.

Datele oficiale indică variații semnificative între regiunile țării. Regiunea Nord-Est a înregistrat cel mai scăzut preț mediu, de 37.693 lei/ha (aproximativ 7.539 de euro), în timp ce Regiunea București-Ilfov a consemnat cea mai ridicată valoare, de 62.477 lei/ha (aproximativ 12.496 de euro).

Comparativ cu anul precedent, prețul mediu al terenului arabil în România a crescut cu aproximativ 4% în 2024. În ceea ce privește regiunile, Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat cea mai importantă creștere de preț mediu, de 8,3%.

Datele INS arată, de asemenea, modificări în ceea ce privește prețurile pășunilor permanente. Prețul mediu al pășunilor permanente a crescut cu aproximativ 3,6% la nivel național în 2024, comparativ cu anul anterior.

Cele mai semnificative creșteri au fost consemnate în Regiunea Sud-Est și Regiunea Sud-Muntenia, fiecare cu o majorare de 7,3%.

Analiza evoluției prețurilor arată diferențe regionale importante. Regiunile din nord-estul țării continuă să înregistreze valori mai scăzute ale prețurilor terenurilor arabile, în timp ce zonele din jurul Capitalei și regiunea București-Ilfov rămân cele mai scumpe pentru terenurile agricole.

Aceste diferențe sunt influențate de factorii locali și regionali, cum ar fi infrastructura, accesul la rețele de irigații, calitatea solului sau cererea pentru teren în proximitatea centrelor urbane.

Datele furnizate de Eurostat pentru anul 2024 evidențiază și diferențele majore între prețurile terenurilor agricole din România și cele din alte state membre ale Uniunii Europene.

În media UE, prețurile terenurilor arabile variază semnificativ, de la un minim de aproximativ 4.825 de euro/ha în Letonia până la un maxim de 201.263 de euro/ha în Malta.

În această comparație, prețul mediu din România de aproximativ 8.700 de euro/ha se situează sub media superioară a Uniunii, dar peste valorile minime înregistrate în unele state membre.

De asemenea, prețurile pentru pășunile permanente în UE variază între 1.877 euro/ha în Bulgaria și 77.609 euro/ha în Țările de Jos, în timp ce în România media este de aproximativ 6.257 de euro/ha.

Nivelul prețurilor terenurilor agricole, atât în România, cât și în Uniunea Europeană, este influențat de o serie de factori care includ legislația națională, condițiile climatice regionale, proximitatea la infrastructură și sisteme de irigații, dar și specificul productivității terenului (calitatea solului, panta terenului sau drenajul).

Eurostat și INS subliniază că aceste criterii sunt luate în considerare în metodologia utilizată pentru comparabilitatea datelor la nivel european.

Datele oficiale pentru 2024 arată o creștere moderată a prețurilor terenurilor agricole în România, cu diferențe clare între regiuni și o poziționare sub media celor mai scumpe piețe din Uniunea Europeană.