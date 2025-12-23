Creștere neașteptată în comerțul cu ridicata. INS dezvăluie datele oficiale

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat date privind evoluția cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, pentru perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025.

Conform informațiilor statistice, indicatorul a înregistrat creșteri atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent.

Datele INS arată că „cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), a crescut, în primele zece luni, atât ca serie brută cu 1,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1%” față de perioada similară din 2024.

Această evoluție reflectă date agregate la nivelul întregului sector, fără a include segmentul de comerț cu autovehicule și motociclete. Creșterile au fost consemnate în mai multe categorii de activități din comerțul cu ridicata.

Potrivit statisticii oficiale, principalele componente care au contribuit la creșterea cifrei de afaceri în perioada analizată sunt:

Activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata – cu o creștere semnificativă față de perioada similară din anul precedent.

Comerțul cu ridicata nespecializat – a înregistrat, de asemenea, o contribuție importantă în evoluția pozitivă.

Comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri – a înregistrat creșteri notabile.

Comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare – a raportat o creștere moderată.

Comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații – a înregistrat o creștere mai redusă, dar pozitivă.

În același timp, unele segmente au înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri, inclusiv:

Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii – cu o reducere a volumului de afaceri.

Comerțul cu ridicata specializat al altor produse – a înregistrat scăderi.

Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului – a raportat, de asemenea, evoluții negative.

Tot în baza datelor INS, se poate observa un context mai larg al comerțului în România. În ceea ce privește comerțul cu autovehicule și motociclete, volumul cifrei de afaceri a consemnat creșteri mai ridicate, conform unui alt comunicat INS, ajungând la o creștere de 3,8% ca serie brută în aceeași perioadă analizată.

Aceste informații permit o perspectivă comparativă asupra evoluției diferitelor segmente din sectorul comercial în România.

Analiza datelor INS pentru luna octombrie 2025 comparativ cu septembrie 2025 arată o scădere de 3,5% a cifrei de afaceri ca serie brută în comerțul cu ridicata (fără autovehicule și motociclete).

Această scădere este influențată de evoluția anumitor categorii de produse, printre care se numără și producția agricolă și activitățile de intermediere în comerț.

Pe de altă parte, în comparația lunară octombrie 2025 față de octombrie 2024, cifra de afaceri a crescut cu 1,2% ca serie brută, susținută de creșteri în anumite sectoare ale comerțului cu ridicata.

Indicele cifrei de afaceri este un indicator esențial pentru înțelegerea evoluției activității economice într-un sector important al economiei naționale.

Comerțul cu ridicata, excluzând segmentul de vehicule, oferă o imagine asupra fluxurilor comerciale dintre producători, importatori și distribuitori în economia internă. Institutul Național de Statistică

Datele INS oferă detalii periodice, permițând analiza evoluțiilor lunare și anuale, precum și identificarea tendințelor pe termen mediu în sectorul comerțului. Institutul Național de Statistică