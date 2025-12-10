Economia României în 2025 și semnalele pentru 2026. Ce arată datele Eurostat despre piața muncii și creșterea economică

O analiză realizată pe baza datelor Eurostat privind economia și piața muncii din România în 2024–2025. Evoluția PIB-ului, rata de ocupare, productivitatea și poziția României în UE, precum și scenariile posibile pentru anul 2026.

Datele Eurostat prezintă o imagine detaliată a economiei românești în 2024–2025. În primul semestru din 2025, România a continuat să se confrunte cu o încetinire a ritmului de creștere, tendință observată la nivelul întregii Uniuni Europene. PIB-ul României a avut o evoluție modestă în 2024, iar datele publicate pentru 2025 confirmă că ritmul rămâne sub media europeană.

Eurostat arată că PIB-ul României, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, se află la 76% din media UE. Indicatorul este important pentru că măsoară convergența economică. România a avansat față de acum un deceniu, dar ritmul încetinește, iar Eurostat semnalează stagnări în economiile emergente ale Estului în contextul tensiunilor geopolitice și al inflației.

În același timp, datele privind productivitatea muncii arată că România rămâne printre economiile cu productivitate redusă în raport cu numărul de ore lucrate, ceea ce limitează potențialul de creștere pe termen mediu.

Pe zona ocupării, Eurostat oferă două seturi de date esențiale: rata de ocupare și rata șomajului.

Rata de ocupare (20–64 ani) în România pentru 2024, ultimul an complet raportat, a fost de 70,9%, sub media UE de 75,8%. Diferența rămâne semnificativă și evidențiază o problemă structurală: participarea scăzută pe piața muncii, în special în rândul tinerilor și al persoanelor peste 55 de ani.

Rata șomajului (Eurostat — măsurătoare armonizată) indică pentru România valoarea de aproximativ 6,1% în vara anului 2025. Deși nu este o rată ridicată comparativ cu alte state din blocul comunitar, aceasta se menține constantă și nu înregistrează o îmbunătățire semnificativă.

Pe indicatorii de educație și formare profesională continuă, România este în continuare pe ultimele locuri în Europa. Eurostat arată că participarea adulților la programe de formare continuă este sub 5%, față de media UE de peste 12%. Această diferență are impact direct asupra productivității și a capacității economiei de a atrage investiții în industrii cu valoare adăugată ridicată.

Datele Eurostat din 2024–2025 confirmă că România rămâne într-o zonă intermediară a clasamentelor europene, în care creșterea economică este constant frânată de trei factori:

Productivitate scăzută, raportată atât la numărul de ore lucrate, cât și la ocupare. Forță de muncă insuficient calificată, ceea ce se reflectă în rate mici de participare la educația continuă. Pondere redusă a industriilor avansate în structura PIB-ului.

Aceste aspecte sunt constante în analizele Eurostat din ultimii ani și explică de ce ritmul de convergență încetinește.

Eurostat nu publică prognoze economice pentru anul 2026, însă datele actuale permit conturarea unor direcții posibile, cu mențiunea clară că nu sunt previziuni oficiale, ci doar scenarii fundamentate pe evoluțiile observate.

Pe baza datelor privind PIB-ul raportat la media UE și a nivelului actual de productivitate, România ar putea continua în 2026 cu un ritm de creștere sub cel din anii anteriori pandemiei. Această direcție este susținută indirect de raportările Eurostat privind performanța economică generală a statelor din Europa Centrală și de Est.

Indicatorii de investiții directe străine, raportați tot de Eurostat, arată o ușoară creștere în 2024–2025 pentru regiune. Dacă această tendință se menține, România ar putea beneficia de relocări industriale, în special în tehnologii verzi și industria auto.

Dacă rata de ocupare nu crește, iar participarea la formare profesională rămâne scăzută, Eurostat semnalează riscul apariției unui deficit structural pe piața muncii. Acesta poate limita capacitatea României de a susține o creștere economică stabilă în 2026.