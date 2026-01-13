Căsătoriile, mai scumpe în Ploiești. Taxele din acest an au fost majorate 

Primăria Ploiești majorează mai multe taxe cu 5,6%, măsura vizând o gamă largă de servicii administrative, printre care eliberarea certificatelor fiscale, stabilirea impozitelor, oficierea căsătoriilor, eliberarea documentelor din arhivă și serviciile de cadastru.

Contribuabilii persoane fizice care solicită eliberarea certificatelor de atestare fiscală în aceeași zi vor plăti 88 de lei. Pentru persoanele juridice, taxa pentru același serviciu este de 182 de lei. În același timp, contribuabilii înregistrați pe platforma digitală ATLAS pot obține certificatele imediat, fără costuri suplimentare față de taxele stabilite.

Pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale în regim de urgență, cu termen de 48 de ore, sunt stabilite taxe separate, de 133 de lei pentru persoanele fizice și 268 de lei pentru persoanele juridice. Aceste sume se aplică impozitelor aferente clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport.

Din 2026, oficierea căsătoriilor devine mai costisitoare la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Ploiești, unde sunt stabilite tarife diferite în funcție de zi și condiții. Ceremoniile organizate sâmbăta și duminica, în intervalul orar preferențial 09.00–12.00, sunt taxate cu 157 de lei. Pentru oficierea căsătoriilor sâmbăta se percepe o taxă de 78 de lei, iar pentru duminică și sărbători legale costul ajunge la 237 de lei.

Căsătoriile oficiate înainte de termenul legal de 11 zile sunt taxate cu 157 de lei, cu excepția cazurilor de urgență medicală, precum sarcina avansată sau problemele de sănătate. Aceeași taxă se aplică și cuplurilor care nu au domiciliul sau reședința în municipiul Ploiești.

Pentru realizarea de fotografii sau înregistrări video în timpul ceremoniei de către rude ori alte persoane se percepe o taxă de 23 de lei pentru fiecare tip de operațiune.

În domeniul cadastrului, eliberarea copiilor electronice ale planurilor cadastrale sau hărților aflate în posesia Consiliului Local presupune tarife diferite, în funcție de document. Costul este de 157 de lei pe metru pătrat pentru hărțile în format PDF la scara 1:1000 și de 316 lei pe hectar pentru terenuri.