Casa Albă o are în vedere pe Erica Schwartz pentru conducerea CDC, pe fondul schimbărilor din instituție

Casa Albă o are în vedere pe Erica Schwartz pentru funcția de director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, potrivit unui articol publicat de Washington Post, care citează trei surse anonime familiarizate cu acest plan. Informația apare în contextul schimbărilor succesive de la conducerea CDC, după demiterea fostei directoare Susan Monarez și după mai multe mutări la vârful instituției și al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale.

Erica Schwartz este luată în calcul pentru a prelua conducerea CDC. Publicația americană a citat trei surse care au dorit să își păstreze anonimatul pentru a putea vorbi despre planurile aflate în discuție la nivelul administrației.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Schwartz este fost medic în cadrul marinei americane și a ocupat funcția de adjunct al chirurgului general al Statelor Unite în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump.

În același articol se precirază că Sean Slovenski, fost director executiv al Walmart, este avut în vedere pentru funcția de adjunct principal al Ericăi Schwartz. Washington Post a mai scris că o eventuală desemnare a acestuia depinde de aprobarea președintelui Donald Trump, potrivit acelorași surse citate de publicație.

Casa Albă și Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale, instituția care supraveghează CDC, nu au răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile apărute. Absența unei reacții oficiale a venit în condițiile în care informația privind posibila numire a Ericăi Schwartz a fost publicată pe fondul unor schimbări repetate în structura de conducere a CDC.

Potrivit textului, vestea privind Erica Schwartz apare după remanierile de la conducerea CDC, declanșate după ce Donald Trump a demis-o pe Susan Monarez în august anul trecut.

Conform acelorași informații, demiterea a venit pe fondul obiecțiilor formulate de Monarez față de modificările politicii de vaccinare planificate de secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr.

După înlăturarea lui Susan Monarez, aceasta a fost înlocuită de secretarul adjunct al HHS, Jim O’Neill. Ulterior, acesta a fost succedat în februarie de Jay Bhattacharya, directorul Institutelor Naționale de Sănătate din SUA.

Textul mai arată că O’Neill a deținut funcția de director interimar al CDC în paralel cu postul său din cadrul HHS, începând din august. În februarie, el a renunțat la ambele funcții, iar ulterior i s-a oferit postul de director al Fundației Naționale pentru Știință.

Pe lângă Erica Schwartz, în discuțiile privind viitoarea structură de conducere a CDC apar și alte nume. Potrivit jurnalistului Dan Diamond, de la Washington Post, comisarul pentru sănătate din Texas, Jen Shuford, și înaltul oficial al FDA, Sara Brenner, se află de asemenea în cursă pentru funcții de conducere în cadrul agenției.

Dan Diamond a transmis aceste informații pe platforma X, citând surse apropiate subiectului.

Astfel, posibila numire a Ericăi Schwartz se conturează într-un moment în care CDC traversează o nouă etapă de reorganizare la nivel de conducere, după o perioadă marcată de demiteri, interimate și schimbări succesive în structura de comandă a instituției.