Democrații relansează campania „No Kings”. Primarul socialist din New York și-a anunțat susținerea

Primarul orașului New York , Zohran Mamdani, a declarat vineri că agenția federală Immigration and Customs Enforcement (ICE) ar trebui desființată, calificând-o drept „o agenție scăpată de sub control” și „imprudentă”.

Declarațiile vin într-un moment sensibil, marcat de dezbateri intense privind politicile de imigrație și de reacții publice după uciderea unui veteran în vârstă de 83 de ani în metroul orașului.

În paralel, mișcarea de protest „No Kings”, apărută ca reacție la al doilea mandat al președintelui Donald Trump, își extinde mobilizarea la nivel național, inclusiv în New York.

Într-o conferință de presă, Zohran Mamdani a susținut că ICE acționează în afara unor limite acceptabile și că nu contribuie la siguranța publică.

„Facem clar că nimeni nu este mai presus de lege în acest oraș și că toată lumea trebuie să respecte statul de drept”, a declarat acesta. „I-am spus clar președintelui că eu cred că ICE este o agenție scăpată de sub control.”

Primarul a continuat: „Am fost, de asemenea, public în convingerea mea că ICE este o entitate care ar trebui desființată… ceea ce am avut între timp este o entitate federală care a operat cu un nivel de impunitate, iar acest lucru trebuie să înceteze.”

Declarațiile sale vin după discuții directe cu președintele Donald Trump privind aplicarea legii imigrației în oraș.

Contextul este marcat de uciderea lui Richard Williams, veteran al Forțelor Aeriene în vârstă de 83 de ani, după ce a fost împins pe șinele metroului din Manhattan. Suspectul, Bairon Posada-Hernandez, cetățean hondurian aflat ilegal în SUA, fusese deportat de patru ori, potrivit Department of Homeland Security.

Autoritățile federale au cerut cooperare din partea orașului, afirmând: „Posada-Hernandez este un infractor recidivist și un imigrant ilegal deportat de patru ori, care nu ar fi trebuit niciodată să fie liber pe străzile noastre.”

În același timp, legislația locală limitează colaborarea cu ICE, ceea ce complică situația privind predarea suspectului.

Primarul Mamdani și-a exprimat sprijinul pentru protestele „No Kings”, afirmând:

„Cred că mitingurile sunt o modalitate extrem de eficientă pentru oameni de a se organiza și de a-și exprima viziunea.”

El a adăugat că aceste proteste transmit mesajul că „nu ești în minoritate atunci când ai aceste convingeri.”

Mișcarea a devenit una dintre cele mai ample mobilizări civice recente din SUA.

Potrivit organizatorilor, protestele „No Kings” au atras milioane de participanți, cu peste 2.500 de evenimente organizate în toate cele 50 de state în 2025 și peste 3.500 de evenimente planificate ulterior.

Sarah Parker, organizator în Minnesota, a declarat:

„Evenimentele vor fi în mare parte pașnice și vor participa milioane de americani din diferite medii.”

Mișcarea este caracterizată de o structură descentralizată, fără o conducere centrală clară, bazată pe voluntariat și organizare locală.

Investigațiile privind finanțarea protestelor indică implicarea mai multor actori.

Fundația Open Society Foundations, fondată de George Soros, a acordat granturi semnificative organizației Indivisible, considerată un actor central în mobilizare. Potrivit datelor disponibile, aceasta a primit milioane de dolari între 2017 și 2023.

Un reprezentant al fundației a declarat:

„Susținem o gamă largă de organizații independente care lucrează pentru a consolida participarea civică prin implicare democratică pașnică.”

Totodată, organizația precizează că „nu plătește, nu instruiește și nu coordonează protestatari”.

Alți finanțatori includ grupul politic „Home of the Brave”, fondat de George Conway (co-fondator al Proiectului Lincoln și un anti-Trump declarat), care a anunțat o campanie de promovare de aproximativ un milion de dolari, precum și Christy Walton, moștenitoare a imperiului Walmart.

De asemenea, organizația a primit finanțare și prin intermediul Tides Foundation.

Protestele au generat și controverse politice. Unii lideri republicani, inclusiv Ted Cruz și Mike Johnson, au susținut că manifestațiile ar avea legături cu rețele finanțate de George Soros sau cu grupări radicale.

Cu toate acestea, verificările arată că Partidul Comunist din SUA nu este organizator al protestelor, ci doar unul dintre numeroșii susținători locali în anumite cazuri. Joe Sims, co-președinte al partidului, a declarat:

„Știți foarte bine că noi nu organizăm acea demonstrație.”

De asemenea, nu există dovezi credibile că participanții ar fi plătiți pentru a participa la proteste.

În unele orașe au fost raportate incidente izolate. În Portland, protestele au fost urmate de confruntări între demonstranți și forțe federale.

Autoritățile au semnalat și riscul infiltrării unor grupuri radicale, inclusiv antifa, însă nu există dovezi privind coordonarea acestora de către organizatori.

Datele arată că rata incidentelor violente rămâne redusă în raport cu amploarea protestelor.

Un incident grav a avut loc în Salt Lake City, unde un participant a fost ucis accidental, ceea ce a atras atenția asupra necesității unor măsuri de securitate mai stricte.

Mai mulți lideri democrați și-au exprimat susținerea pentru proteste.

Chuck Schumer a declarat: „Suntem o democrație în America. Nu avem regi”, încurajând participarea pașnică la proteste.

Bernie Sanders a transmis la rândul său mesajul: „Noi, poporul, vom conduce.”

Alți politicieni, precum John Hickenlooper sau Nydia Velázquez, au participat sau și-au exprimat sprijinul.

În schimb, lideri republicani au criticat mișcarea, calificând-o drept politizată și contestând impactul acesteia asupra procesului legislativ.

Protestele au avut loc pe fondul unor tensiuni politice mai ample, inclusiv blocaje legislative și dezbateri privind finanțarea guvernului federal.

Republicanii au acuzat democrații că ar folosi protestele pentru a-și consolida baza electorală, în timp ce democrații susțin că manifestațiile reprezintă exercitarea drepturilor constituționale.

Din punct de vedere legal, astfel de mobilizări sunt protejate de Primul Amendament, iar finanțarea și organizarea acestora sunt activități legitime în cadrul sistemului democratic.

Declarațiile primarului Zohran Mamdani privind desființarea ICE, cazul violent din New York și amploarea protestelor „No Kings” evidențiază o perioadă de tensiuni politice și sociale în Statele Unite.

Dezbaterile privind imigrația, siguranța publică și libertatea de exprimare continuă să fie în centrul atenției, pe fondul unor poziții divergente între autoritățile locale și cele federale, dar și între principalele forțe politice.