Cartierul Ferentari, văzut prin ochii unui vlogger din străinătate: Mai sigur ca Berlinul

Cartierul Ferentari, văzut prin ochii unui vlogger din străinătate: Mai sigur ca Berlinul
Tom van der Heuvel, un cunoscut vlogger olandez, a vizitat recent cartierul Ferentari, considerat cel mai periculos din București. În vlogul său, acesta a descris atmosfera ca fiind ciudată și apăsătoare, însă a subliniat că, în comparație cu alte zone cu probleme de siguranță din Europa, cartierul bucureștean nu pare atât de periculos pe cât se spune.

Cartierul Ferentari, văzut prin ochii turiștilor străini

Vizita face parte dintr-o serie de materiale video, în care vloggerul explorează cartiere urbane considerate periculoase și le oferă urmăritorilor lui o imagine asupra vieții pe care o duc locuitorii acestora.

Tom van der Heuvel, cunoscut online sub numele de „Dutch Travel Maniac”, are peste 350.000 de abonați pe YouTube. Ultima sa filmare, de 58 de minute, surprinde întreaga plimbare prin Ferentari, timp în care a încercat să discute cu mai mulți trecători.

Vloggerul a recunoscut că nu cunoaște foarte bine România și, dincolo de Dracula, Steaua București și femeile frumoase, nu avea alte informații despre țară.

Avertizat de un taximetrist că se află într-o zonă periculoasă

Chiar din taxi, Tom van der Heuvel a fost avertizat că zona în care se îndrepta nu este deloc prietenoasă. În timpul plimbării, vloggerul a surprins blocurile comuniste vechi și deteriorate.

Încercările de a discuta cu localnicii au fost îngreunate de barierele lingvistice, însă o tânără i-a spus că reputația negativă a zonei datează de aproximativ 30-40 de ani și că, în prezent, situația s-a schimbat semnificativ.

Vloggerul olandez, despre prețurile apartamentelor din Ferentari

În materialul filmat pe străzile Capitalei, el a mai mai spus că prețurile apartamentelor sunt mai scăzute comparativ cu alte cartiere și că vizitatorii nu vor fi deranjați dacă își văd de treaba lor. De asemenea, un trecător i-a spus vloggerului că o problemă mai mare decât nivelul de pericol din Ferentari este corupția autorităților.

La finalul vizitei, Tom a susținut că acest cartier bucureștean nu este nici pe departe atât de periculos pe cât se spune. Printre comentariile urmăritorilor săi, unul a subliniat că „zona considerată cea mai periculoasă din România este mai sigură decât Berlinul”, în timp ce altul a remarcat că „nimeni nu i-a interzis să filmeze în timpul vizitei”.

