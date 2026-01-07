Camion ajuns în șanț pe DN 6. Circulația e dirijată pe o singură bandă

Traficul se desfășoară dirijat pe DN 6, pe o singură bandă pe sens, la ieșirea din Șimian, județul Mehedinți, după ce un camion a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț, iar remorca a rămas pe drum. „Traficul rutier se desfășoară dirijat, pe o bandă pe fiecare sens, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Craiova, la ieșire din localitatea Șimian, județul Mehedinți, după ce un autocamion a pătruns în șanț și rămas imobilizat cu remorca pe suprafața de rulare. Nu sunt persoane rănite”, anunță Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române.

La nivel național sunt înregistrate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, pe alocuri cu depuneri pe carosabil. Fenomenele afectează județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Sălaj și Timiș, însă nu au fost introduse restricții suplimentare de circulație. În restul regiunilor plouă, iar șoferii circulă pe șosele umede.

Ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe anumite porțiuni chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din țară. Sunt raportate zone cu ceață și pe autostrăzile A0 Centura București, A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Brașov și A7 Ploiești–Adjud, unde plouă slab și carosabilul este umed, cu valori reduse de trafic.

Înainte de plecare, șoferii sunt sfătuiți să verifice starea vremii și eventualele restricții existente pe traseu. Vizibilitatea din autovehicul trebuie menținută optimă, prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale. Este indicată rularea cu viteză adaptată condițiilor și folosirea frânei de motor.

Conform legislației rutiere, autovehiculele trebuie echipate cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineață mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață, valabile până la ora 9:00, pentru zone întinse din Transilvania, Moldova, Oltenia și Dobrogea, unde vizibilitatea poate coborî sub 50 de metri și există risc de formare a poleiului.

Meteorologii avertizează că în intervalul menționat se vor semnala fenomene de ceață care reduc semnificativ vizibilitatea pe șosele. În unele zone, valorile pot scădea local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.