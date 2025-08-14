Economie Camera de Comerț recomandă, de urgență, un pachet de măsuri pentru stimularea economiei







Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) își exprimă îngrijorarea față de posibila introducere a unor noi măsuri fiscale care ar putea afecta negativ mediul de afaceri. Reprezentanții instituției atrag atenția că o astfel de decizie ar putea conduce la dispariția a mii de companii, în special în rândul celor mici și mijlocii.

În acest context, CCIR solicită Guvernului elaborarea urgentă a unui pachet de măsuri menite să stimuleze economia și să susțină activitatea antreprenorială. Potrivit instituției, accentul pus exclusiv pe majorarea taxelor și impozitelor poate crea, în rândul populației și al investitorilor, percepția unui risc crescut de recesiune economică.

Ca direcții posibile de acțiune, CCIR propune: atragerea de investiții străine majore, accelerarea implementării proiectelor finanțate prin fonduri europene care generează locuri de muncă și profit, precum și lansarea unor noi scheme de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii cu performanțe financiare bune în ultimii cinci ani.

Totodată, se subliniază necesitatea reducerii birocrației în ceea ce privește obținerea avizelor și autorizațiilor – precum cele de urbanism, mediu, securitate la incendiu sau racordare la utilități – atât pentru investițiile firmelor, cât și pentru cele ale persoanelor fizice. Întârzierile în aceste procese administrative reprezintă, potrivit CCIR, un obstacol semnificativ în dezvoltarea economică, într-o perioadă în care stabilitatea este esențială.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) își exprimă susținerea față de angajamentul Guvernului în direcția reformelor structurale, inclusiv reducerea cheltuielilor publice. Totuși, reprezentanții instituției atrag atenția că măsurile adoptate până în prezent sunt insuficiente pentru a produce o scădere semnificativă a deficitului bugetar.

CCIR subliniază necesitatea unor acțiuni mai hotărâte, care să vizeze direct cheltuielile considerate nesustenabile din bugetul de stat. Potrivit organizației, o eventuală majorare a poverii fiscale asupra mediului de afaceri ar putea avea consecințe grave, inclusiv închiderea a mii de companii la nivel național.

În acest context, mediul de afaceri românesc consideră esențială adoptarea unui pachet amplu de măsuri pentru stimularea economiei, în vederea evitării unei potențiale recesiuni care ar afecta semnificativ economia reală, se arată în comunicatul emis de către ccir.ro.