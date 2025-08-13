Social Patriarhia Română: Preoții și călugării nu au fost niciodată scutiți de plata contribuțiilor de sănătate







În urma informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la faptul că preoții, călugării și călugărițele nu se mai pot trata în spitale fără asigurare medicală de la 1 septembrie 2025, Patriarhia Română a venit cu lămuriri exacte despre această situație.

Patriarhia Română a transmis miercuri, printr-un comunicat de presă, că preoții nu au beneficiat niciodată de scutiri privind plata contribuției la sistemul public de sănătate și nu au avut acces gratuit la servicii medicale fără achitarea acestei contribuții.

Reacția vine în contextul apariției unor informații eronate în spațiul public, potrivit cărora, începând cu 1 septembrie 2025, clericii și personalul monahal ar urma să piardă calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate. În acest sens, Patriarhia precizează că astfel de afirmații sunt nefondate.

De asemenea, Patriarhia Română subliniază că monahii care nu obțin venituri beneficiază în continuare de asistență medicală gratuită, la fel ca toți cetățenii fără venituri, conform legislației în vigoare.

Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuție. Atât personalul clerical, cât și majoritatea monahilor sunt angajați ai unităților de cult și achită, ca orice alt angajat din România, impozite și contribuții la salariu, fără a beneficia de nicio scutire specială. Monahii care nu realizează venituri – fie din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, fie aparținând altor culte religioase recunoscute (prin asimiliare) – beneficiază de asistență medicală gratuită asemenea altor cetățeni fără venituri. Dacă în cazul asistaților sociali dreptul la asigurare se acordă pe baza unui dosar depus la primărie, pentru personalul monahal, această procedură este realizată prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte. Condiția esențială rămâne aceea de a nu realiza niciun fel de venituri. Afirmația conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA (persoană fizică autorizată) este complet falsă și contravine în mod direct Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, care interzice clericilor și monahilor desfășurarea de activități economice. Așa cum prevede articolul 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult: „Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere și valorificare a obiectelor și veșmintelor de cult, precum și de tipărire a cărților de cult, a celor teologice sau cu conținut bisericesc, necesare practicării cultului”. Aceste activități nu sunt desfășurate de persoane fizice autorizate (PFA), contrar celor afirmate eronat în unele materiale de presă. Patriarhia Română face un apel la responsabilitate în comunicarea publică, solicitând respectarea adevărului și evitarea propagării informațiilor neconfirmate sau tendențioase cu privire la statutul personalului clerical și monahal în sistemul de asigurări de sănătate”, a transmis Patriarhia Română

Începând cu 1 septembrie 2025, preoții, călugării și călugărițele nu vor mai beneficia automat de asigurare medicală de stat, potrivit noilor măsuri fiscal-bugetare aprobate de coaliția de guvernare. Aceștia vor fi nevoiți să achite contribuția individuală pentru a putea accesa serviciile din sistemul public de sănătate.

Conform modificărilor legislative, personalul monahal va trebui să depună declarația unică la autoritățile fiscale și să achite contribuția la asigurările sociale de sănătate în două tranșe: 25% din sumă la momentul depunerii declarației și restul de 75% până cel târziu la 25 mai 2026.

Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate din Iași au confirmat schimbarea statutului acestei categorii profesionale: „Această categorie de persoane va beneficia de asigurare de sănătate doar dacă își plătește contribuția, la fel ca restul contribuabililor. Dacă până acum făceau parte din categoria exceptată de la plată, începând cu 1 septembrie 2025 vor trece în rândul celor care trebuie să achite contribuția pentru a avea acces la servicii medicale”, a explicat Monalisa Artenie, purtător de cuvânt al CAS Iași, potrivit jurnaliștilor de la ziaruldeiasi.ro.